Как выглядит карта Европы с учетом законодательных ограничений на въезд и продажу бензиновых и дизельных автомобилей.

Периодичность сообщений о введении ограничений на эксплуатацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые делают на высшем уровне в разных странах, возросло. Где создают “зеленые зоны” в центральных частях городов, въезд в которые запрещен всем, кроме электромобилей. В других регионах бензиновые или дизельные машины допускаются к эксплуатации при условии соответствия эконормам не ниже Евро-5 или с ограничением по году выпуска. А еще где-то состав отработанных газов измеряют прямо на ходу.

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Впрочем, кроме ограничений, которые распространяются на современные автопарки, появляются сообщения от производителей или же от местных правительств, в которых декларируется полный отказ или, другими словами – запрет на продажу новых машин с бензиновыми или дизельными моторами.

Чтобы не приводить перечень отдельных новостей, а одновременно увидеть общую картину с уже введенными ограничениями или запретами на транспорт, который уже считается экологически опасным, специалисты Greenpeace создали карту, где обозначили города и страны, в которых начали или начнут действовать регуляторные акты, направленные на уменьшение или полную невозможность дальнейшей эксплуатации автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания.

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Украина на той карте пока залита серым фоном, и не содержит ни одной цветной крапинки, которыми обозначают введены ограничения на ДВС. В чем, в конце концов, необходимости нет – наш парк электромобилей развивается достаточно быстро, а покупатели машин на электричестве имеют немало (в сравнении с остальными автомобилистов) преференций, - и, возможно, скоро их станет еще больше. А вот многим европейцам уже скоро придется распрощаться с бензиновыми и дизельными автомобилями, и переходить на электрический транспорт будущего. Фактически, в принудительном порядке.

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