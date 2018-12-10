Автопарк Верховної Ради поповнили сім нових машин на 5,5 млн грн.

Виявляється, народні обранці не завжди віддають перевагу непристойно дорогим “Мерседесам” – час від часу для депутатів закуповують і більш народні автомобілі.

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Автопарк Верховної Ради складається переважно з дорогих автомобілів представницького класу. Седан Toyota Camry відноситься до бізнес-класу і користується популярністю у менеджерів та підприємців, однак переваги демократичного автомобіля оцінили і в українському уряді.

Автобаза управління справами Апарату Верховної Ради України в кінці листопада замовила сім автомобілів Toyota Camry на загальну суму 5,56 млн грн, повідомляє Автоцентр. Замовлення було оформлено за результатами тендеру.

П'ять автомобілів Toyota Camry з семи обійшлися по 790 тис гривень за кожен, а ще два “заважили” по 805 тис грн кожен.

Всі машини (в комплектації Comfort) оснащені круїз-контролем, асистентом парковки з камерою заднього виду, багатозонним клімат-контролем, 7-дюймовим дисплеєм мультимедійної системи, 6 динаміками і підігрівом сидінь.

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