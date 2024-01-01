Десантно-штурмові Caracal допоможуть розвідникам виконувати бойові операції

На сьогодні загальний парк такої техніки у Збройних Силах України досяг 20 одиниць. На підході ще п’ять таких машин.

Прибуття нової партії очікується найближчим часом. Про це йдеться на Х-сторінці відстеження допомоги Німеччини Україні German Aid to Ukraine.

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За деякими джерелами, усім цим парком із 20 десантно-штурмових машин (ДШМ) володіють бойові підрозділи ГУР. Саме у заліку бійців цього відомства стоять найгучніші бойові операції як на передовій, так і у ворожому тилу.

Цілком ймовірно, що в багатьох з тих напрацювань основним транспортним засобом швидкого пересування у фронтовій смузі чи на території ворога були саме Caracal. Ця техніка найбільше відповідає характеру таких операцій.

Експерти припускають, що й нинішня партія автомобілів поповнить парк підрозділів спеціального призначення ГУР чи Сил спеціальних операцій. Вони легкі, прудкі й високопрохідні поза шляхами в будь-який сезон.

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Маючи у своїй повній масі лише 2,9 тонни, цей автомобіль володіє доволі потужним силовим потенціалом у 249 к.с. Колісна формула 4х4 також сприяє прохідності.

Україна стала перших з-поміж європейських країн, хто отримав ці машини: у грудні 2023 року до ЗСУ надійшли перші п'ять автомобілів із 25 замовлених.

В нинішньому році, окрім України, постачання машин переднього краю Caracal розпочнеться в армійські підрозділи Німеччини та Нідерландів.