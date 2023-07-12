Німецький завод з виробництва бронетехніки Rheinmetall в рамках підписаної угоди взявся за виготовлення двом європейським арміям 3058 одиниць спецмашин Caracal.

Це та німецька компанія Rheinmetall, яка має намір відкрити власні потужності в Україні. Нинішнє замовлення передбачає поставку 2054 автомобілів Бундесверу та 1004 – для армії Нідерландів. Контракт розрахований на кілька років.

Як зазначає у своєму повідомлені згаданий виробник, Caracal створено спільно з Mercedes-Benz AG і Armored Car Systems GmbH. У першому кварталі наступного року замовники отримають невелику кількість тестових машин, а їх серійне виробництво заплановано на початок 2025 року.

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"Разом з нашими партнерами Mercedes-Benz AG і Armored Car Systems GmbH ми повністю індустріалізували виробництво автомобілів, а це означає, що ми можемо швидко отримувати більші партії якісних серійних машин. Ми збиратимемо автомобілі для німецьких і голландських армій на нашому заводі в Еде та у нашого партнера VDL Special Vehicles BV з Ейндховена, що розміщені в Нідерландах. Це дозволяє розширити наше виробництво водночас на двох майданчиках і водночас сприяти стійкому створенню робочих місць у дружніх нам Нідерландах", — підкреслив керуючий директор Rheinmetall Landsysteme GmbH д-р Бьорн Бернхард.

Презентаційні та робочі тестові світлини авіадесантної машини Caracal Rheinmetall. Фото: Rheinmetall

Легке авто з колісною формулою 4x4 Caracal розроблено з урахуванням вимог мобільної платформи для повітряно-десантних військ та підрозділів спеціального призначення збройних сил. У технічному завданні зазначається, що закупка “десантної платформи оперативних систем” відбувається на фоні напруженої ситуації з безпекою та зосередженням уваги на терміново необхідних силах для національної оборони та захисту альянсу.

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Таким чином, Rheinmetall розширив номенклатуру тактичних транспортних засобів у сегменті легких повнопривідних автомобілів масою менш як 10 тонн і вбачає у цій темі висхідний попит уже в близькій перспективі. Для такого прогнозу є ряд підстав.

Головний постулат привабливості вбачається у тому, що Caracal використовує стандартне шасі нової військової моделі G-серії 464 від Mercedes-Benz. З часом за рахунок уніфікацієї цієї поширеної ринкової платформи Rheinmetall планує запропонунувати машини Caracal численним міжнародним користувачам, чим на роки забезпечить себе величезним портфелем замовлень.