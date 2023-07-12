Немецкий завод по производству бронетехники Rheinmetall в рамках подписанного соглашения взялся за изготовление двум европейским армиям 3058 единиц спецмашин Caracal.

Это та немецкая компания Rheinmetall, которая намерена открыть собственные мощности в Украине. Нынешний заказ предусматривает поставку 2054 автомобилей Бундесверу и 1004 для армии Нидерландов. Контракт рассчитан на несколько лет.

Как отмечает в своем сообщении упомянутый производитель, Caracal создан совместно с Mercedes-Benz AG и Armored Car Systems GmbH. В первом квартале следующего года заказчики получат небольшое количество тестовых машин, а их серийное производство намечено на начало 2025 года.

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"Вместе с нашими партнерами Mercedes-Benz AG и Armored Car Systems GmbH мы полностью индустриализировали производство автомобилей, а значит мы можем быстро получать большие партии качественных серийных машин. Мы будем собирать автомобили для немецких и голландских армий на нашем заводе в Эде и у нашего партнера VDL Special Vehicles BV из Эйндховена в Нидерландах. Это позволяет расширить наше производство одновременно на двух площадках и в то же время способствовать устойчивому созданию рабочих мест в дружественных нам Нидерландах. ", - подчеркнул управляющий директор Rheinmetall Landsysteme GmbH д-р Берн Бернхард.

Презентационные и рабочие тестовые фотографии авиадесантной машины Caracal Rheinmetall. Фото: Rheinmetall

Легкий автомобиль с колесной формулой 4x4 Caracal разработан с учетом требований мобильной платформы для воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения вооруженных сил. В техническом задании производителю отмечалось, что закупка десантной платформы оперативных систем происходит на фоне напряженной ситуации с безопасностью и сосредоточением внимания на срочно необходимых силах для национальной обороны и защиты альянса.

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Таким образом, Rheinmetall расширил номенклатуру тактических транспортных средств в сегменте легких полноприводных автомобилей массой менее 10 тонн и видит в этой теме растущий спрос уже в ближайшей перспективе. Для такого прогноза есть ряд оснований.

Главный постулат привлекательности усматривается в том, что Caracal использует стандартное шасси новой военной модели G-серии 464 от Mercedes-Benz. Со временем за счет унификации этой распространенной рыночной платформы Rheinmetall планирует предложить машины Caracal многочисленным международным пользователям, чем на годы обеспечит себя огромным портфелем заказов.