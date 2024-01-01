Для початку мінус 1800 робочих місць: електромобільність наступає

А загалом у найближчі чотири роки через активне провадження акумуляторних автомобілів, котрі мають набагато менше автокомпонентів, ZF згорне роботу багатьох виробництв і скоротить тільки у Німеччині 14 000 робочих місць.

Про цю проблему редакція Авто24 недавно писала. І ось новий інформаційний привід, про який повідомив merkur.de. Список прикрої для працівників "оптимізації" відкриває завод у місті Саарбрюкен, що є єдиним заводом ZF трансмісій для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, гібридних транспортних засобів і електромобілів. Для комплектації акумуляторних машин тут створено нові виробничі лінії.

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Однак через падіння замовлень на агрегатні системи для класичних автомобілів з ДВЗ та порівняно ще незначні замовлення компонентів на акумуляторний сегмент виробництво працює не на повну потужність. Втім, подібна ситуація (див. відео нижче) й на інших німецьких заводах ZF.

На заводі в Саарбрюкені виробляються автоматичні коробки передач. Там працює близько 10 000 людей. Тепер практично кожен п’ятий працівник протягом наступних 12 місяців втратить там роботу.

Робочі місця будуть скорочені не лише у виробництві, але й в адмініструванні та розвитку. Фото: ZF

В керівництві ZF вже не приховують, що є й інші сценарії ймовірної оптимізації з ще гіршими наслідками. Якщо ситуація із замовленнями не покращиться, то до кінця 2028 року в Саарбрюккені можуть бути втрачені 4500 робочих місць.

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Баварський автомобільний постачальник ZF ще влітку оголосив про згадане вище скорочення (див. відео внизу) до 14 000 робочих місць по всій Німеччині. Винятків не буде: збитково – в мінус. Зокрема, завод у Швайнфурті вже оголосив, що може втратити у довгостроковій перспективі 6 000 із 10 000 працівників.

Очікується, що у більшості випадків скорочення в ZF буде досягнуто внаслідок закінчення термінових контрактів.