Для начала минус 1800 рабочих мест: электромобильность наступает

В ближайшие четыре года из-за активного производства аккумуляторных автомобилей, которые имеют гораздо меньше автокомпонентов, ZF свернет работу многих производств и сократит только в Германии 14 000 рабочих мест.

Об этой проблеме редакция Авто24 недавно писала. И вот новый информационный повод, о котором сообщил merkur.de. Список досадной для работников "оптимизации" открывает завод в городе Саарбрюкен, являющийся единственным заводом ZF трансмиссий для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридных транспортных средств и электромобилей. Для комплектации аккумуляторных машин здесь созданы новые производственные линии.

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Однако из-за падения заказов на агрегатные системы для классических автомобилей с ДВС и сравнительно еще незначительных заказов компонентов на аккумуляторный сегмент производство работает не на полную на полную мощность. Впрочем, подобная ситуация (см. видео ниже) и на других немецких заводах ZF.

На заводе в Саарбрюкене производятся автоматические коробки передач. Там работает около 10 000 человек. Теперь практически каждый пятый работник в течение следующих 12 месяцев потеряет там работу.

Рабочие места будут сокращены не только в производстве, но и в администрировании и развитии. Фото: ZF

В руководстве ZF уже не скрывают, что есть и другие сценарии вероятной оптимизации с еще худшими последствиями. Если ситуация с заказами не улучшится, то до конца 2028 года в Саарбрюккене могут быть потеряны 4500 рабочих мест.

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Баварский автомобильный поставщик ZF еще летом объявил об упомянутом выше сокращении (см. видео внизу) до 14 000 рабочих мест по всей Германии. Исключений не будет: убыточно – в минус. В частности, завод в Швайнфурте уже объявил, что может потерять в долгосрочной перспективе 6 000 из 10 000 работников.

Ожидается, что в большинстве случаев сокращение в ZF будет достигнуто вследствие окончания срочных контрактов.