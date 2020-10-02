КСУ відкрив провадження за вже третьою конституційною скаргою, в якій оскаржується положення статті 14-2 КУпАП.

Конституційний Суд відкрив провадження за ще однією (вже третьою) конституційною скаргою, в якій оскаржується положення статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Про це повідомила представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря на своєму Telegram-каналі.

Читайте також: Нові дорожні знаки вже з’явились на українських дорогах

У конституційній скарзі вказується, що застосування цього положення стало підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за її відсутності і без встановлення факту її вини у вчиненні правопорушення. Верховна Рада подаватиме клопотання про об'єднання зазначених проваджень.

Нагадаємо, що за перші два місяці роботи автофіксації автовласники заплатили 73 мільйони гривень штрафів. При цьому аварійність в області встановлення камер зросла на 26%