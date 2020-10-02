КСУ открыл производство по уже третьей конституционной жалобе, в которой оспаривается положение статьи 14-2 КУоАП.

Конституционный Суд открыл производство по еще одной (уже третьей) конституционной жалобе, в которой оспаривается положение статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предусматривает привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

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В конституционной жалобе указывается, что применение этого положения стало основанием для привлечения лица к административной ответственности в ее отсутствие и без установления факта его вины в совершении правонарушения. Верховная Рада будет подавать ходатайство об объединении указанных производств.

Напомним, что за первые два месяца работы автофиксации автовладельцы заплатили 73 миллиона гривен штрафов. При этом аварийность в области установки камер выросла на 26%