До Словаччини тепер можна законно ходити пішки чи на велосипеді

Для жителів прилеглих територій це подія знакова. Відтепер можна у будь-який час провідати рідню з того чи іншого краю кордону, провести вихідні в сусідній країні чи здійснити покупки, товарообмін або ж ходити на роботу тощо. При цьому коридор доступний як пішоходам, так і велосипедистам.

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці Міністерство розвитку громад та територій України, рішення реалізували у стислі строки завдяки міжурядовим домовленостям між Україною та Словацькою Республікою.

За реальним запитом людей

Заступник глави згаданого міністерства Сергій Деркач наголосив, що пішохідний перехід в Ужгороді не стільки символічне рішення, скільки конкретна відповідь відомства на реальний запит людей. Виконано його в стислі терміни.

"У жовтні ми зафіксували це в міжурядовому протоколі, а вже на початку січня перехід запрацював. Майже 4 тисячі людей скористалися ним за перші дні – це чіткий показник потреби. Для нас важливо, щоб кордон переставав бути бар’єром і ставав сервісом: зручним, передбачуваним і людяним. Саме так ми підходимо до розвитку прикордонної інфраструктури навіть в умовах війни", – наголосив Serhiy Derkach.

Відкриття пішохідного переходу за участю офіційних осіб України та Словаччини. Фото: Мінрозвитку

Які переваги дає пішохідний перехід:

спрощує та пришвидшує перетин кордону

зменшує навантаження на автомобільний рух

особливо важливий для мешканців прикордонних громад і людей, які подорожують з гуманітарних чи робочих причин.

Попереду ще більше покращень

Однак це лише початок. Надалі заплановано виконати цілий пакет рішень. Вже готується будівництво пасажирського термінала, що дозволить на 20% збільшити пропускну здатність пункту пропуску.

Окрім цього, триває робота над Угодою про спільний митний та прикордонний контроль та скороченням часу проходження кордону.