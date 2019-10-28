Група фінансові результати Групи PSA за підсумками III кварталу 2019 року знову покращились.

Загальна прибутковість Групи PSA в третьому кварталі 2019 року склала 15,579 млрд євро, за аналогічний період 2018 року цей показник дорівнював 15,428 млрд євро.

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Дохід Групи PSA в третьому кварталі 2019 року зріс на 1% – до 15,6 млрд євро.

Дохід автомобільного відділення Групи PSA виріс на 0,1% – до 11,8 млрд євро.

Ріст частки ринку в Європі для Групи PSA: +0,1 пт. (третій квартал 2019 року в порівнянні з третім кварталом 2018 року, ринок 30 європейських країн).

Автомобільний підрозділ Групи PSA в третьому кварталі 2019 року досяг показника прибутковості на рівні 11,824 млрд євро, що на 0,1% більше результатів третього кварталу 2018 року.

Досягненню успішних показників сприяли як розвиток модельного ряду і сильний продуктовий мікс (+4,4%), так і вдалі позитивні цінові умови (+1%). Дані фактори дозволили компенсувати ряд негативних моментів: зниження корпоративних продажів (-3,2%), негативний вплив обмінних курсів (-0,8%), гіперінфляцію в Аргентині, що вплинула на обсяги, загальний мікс за обсягами (-0,7%) та інше (-0,6%).

Посилення продуктової модельної лінійки обумовлені успішним дебютом новинок Групи PSA, зокрема: Citroёn C5 Aircross, Peugeot 508, DS 3 Crossback, Opel/Vauxhall Combo.

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За підсумками третього кварталу 2019 року Група PSA зуміла реалізувати 674 тис. автомобілів, продовжуючи приділяти увагу підтримці заданої прибутковості і збереженню ефективності роботи відповідно до нормативів 2020 року.

Загальні складські запаси автомобілів, включаючи незалежних дилерів та імпортерів, за підсумком на кінець вересня 2019 року склали 574 тис. автомобілів, що на 29 тис. одиниць менше в порівнянні з кінцем вересня 2018 року.

За підсумками 2019 року Група PSA очікує скорочення автомобільного ринку на 1% в Європі, на 5% в Латинській Америці, на 7% в Китаї.

Для України третій квартал так само знаменується зростанням: бренд Peugeot стабільно входить в ТОП-10 найбільш продаваних автомобільних марок, займаючи 8-е місце.

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