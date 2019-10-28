Группа финансовые результаты Группы PSA по итогам III квартала 2019 года вновь улучшились.

Общая доходность Группы PSA в третьем квартале 2019 года составила 15,579 млрд евро, за аналогичный период 2018 года этот показатель равнялся 15,428 млрд евро.

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Доход Группы PSA в третьем квартале 2019 года вырос на 1% – до 15,6 млрд евро.

Доход автомобильного отделения Группы PSA вырос на 0,1% – до 11,8 млрд евро.

Рост доли рынка в Европе для Группы PSA: +0,1 пт. (третий квартал 2019 года в сравнении с третьим кварталом 2018 года, рынок 30 европейских стран).

Автомобильное подразделение Группы PSA в третьем квартале 2019 года достигло показателя доходности на уровне 11,824 млрд евро, что на 0,1% больше результатов третьего квартала 2018 года.

Достижению успешных показателей способствовали,как развитие модельного ряда и сильный продуктовый микс (+4,4%), так и удачные положительные ценовые условия (+1%). Данные факторы позволили компенсировать ряд негативных моментов: снижение корпоративных продаж (-3,2%), негативное влияние обменных курсов (-0,8%), гиперинфляцию в Аргентине, что повлияла на объемы, общий микс по объемам (-0,7%) и другое (-0,6%).

Усиление продуктовой модельной линейки обусловлены успешным дебютом новинок Группы PSA, в частности: Citroеn Aircross C5, Peugeot 508, DS 3 Crossback, Opel/Vauxhall Combo.

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По итогам третьего квартала 2019 года Группа PSA сумела реализовать 674 тыс. автомобилей, продолжая уделять внимание поддержанию заданной доходности и сохранению эффективности работы согласно нормативов 2020 года.

Общие складские запасы автомобилей, включая независимых дилеров и импортеров, за итогом на конец сентября 2019 года составили 574 тыс. автомобилей, что на 29 тыс. единиц меньше в сравнении с концом сентября 2018 года.

По итогам 2019 года Группа PSA ожидает сокращения автомобильного рынка на 1% в Европе, на 5% в Латинской Америке, на 7% в Китае.

Для Украины третий квартал так же знаменуется ростом: бренд Peugeot стабильно входит в ТОП-10 самых продаваемых автомобильных марок, занимая 8-е место.

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