За п’ять місяців роботи системи автофіксації порушень ПДР кількість постанов знизилась майже на 30%. При цьому аварійність у Київській області збільшилась на 30%

Використаня камер автофіксації стало непоганим джерелом доходу – за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, за перші 100 днів роботи вони принесли 100 млн грн. Але зараз дохідність почала знижуватись – водії “вивчили” місця, де встановлені камери.

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“За п’ять місяців роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість постанов про перевищення швидкості знизилася майже на 30%. Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму”, – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

При цьому за офіційними даними Національної поліції у Києві за перші п’ять місяців роботи системи автофіксації кількість аварій майже не змінились, але у Київській області, де встановлена преважна більшість камер, кількість аварій зросла на 30,8%.

Очільник МВС зазначив, що до кінця року буде підготовлено до встановлення 220 камер. А протягом наступного, 2021 року – ще 300 камер.