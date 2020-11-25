За пять месяцев работы системы автофиксации нарушений ПДД количество постановлений снизилось почти на 30%. При этом аварийность в Киевской области увеличилась на 30%

Включение камер автофиксации стало неплохим источником дохода – по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия за первые 100 дней работы они принесли 100 млн грн. Но сейчас доходность начала снижаться.

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"За пять месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30%. Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

При этом по официальным данным национальной полиций в Киеве за первые пять месяцев работы системы автофиксации количество аварий почти не изменилось, но в киевской области, где установлено преимущественно большинство камер, количество аварий возросло на 30,8%.

Глава МВД отметил, что до конца года будет подготовлено к установке 220 камер. А в течение следующего, 2021 – еще 300 камер.