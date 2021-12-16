Законопроект про доноси, які допомагатимуть поліцейським виписувати штрафи на автовласників, прийшов стадію погодження у комітеті та готовий відправився в сесійну залу.

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 15 грудня розглянув законопроект № 5798 авторами якого є "слуги народу" Денис Маслов, Павло Фролов та В’ячеслав Медяник, та альтернативний законопроект № 5798-1 який подавала Олександра Устінова.

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Законопроект № 5798 рекомендований до першого читання, проте альтернативний № 5798-1 рекомендовано відхилити. Проектами законів пропонується вдосконалити порядок автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Кого будуть фіксувати та за що будуть штрафувати: деталі основного законопроекту

Режим фотозйомки (відеозапису) пропонується розширити, тобто розповсюдити на всі порушення передбачені частинами першою, другою, третьою, п’ятою, шостою і сьомою статті 122 (крім перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, порушення безпечної дистанції або інтервалу, порушення правил руху автомагістралями, використання зовнішніх освітлювальних приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук, порушення правил навчальної їзди), а також на порушення, передбачені частиною першою статті 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди), та частинами першою, другою, шостою та восьмою статті 152-1 КУПАП (Порушення правил паркування транспортних засобів та порушення правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів).

Обов’язковою умовою для здійснення режиму фотозйомки (відеозапису) стане використання спеціальних програмних засобів, які будуть забезпечувати ідентифікацію користувача через "Дію", гарантуватимуть цілісність та автентичність створених матеріалів фотозйомки (відеозапису), забезпечать визначення часу, дати та географічних координат здійснення фіксації.

За допомогою спеціальних програмних засобів буде реалізована технічна передача матеріалів фотозйомки (відеозапису) до органів, які розглядають адміністративні справи.

Додатково пропонується покласти на Міністерство внутрішніх справ України повноваження з ведення переліку спеціальних програмних засобів, які можливо використовувати в режимі фотозйомки (відеозапису), на офіційному вебсайті, а також встановлення вимог до таких засобів щодо захисту інформації в ЄІС МВС.

У редакції проекту стаття 121-1 КУПАП виглядає таким чином: "Експлуатація транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені, або експлуатація транспортних засобів без чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") - тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу або керівника юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Завдяки змінам сплачувати штраф за експлуатацію транспортного засобу з підробленими ідентифікаційними номерами складових частин або неперереєстрованого буде особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, а не особа, яка ним керує.

Повноваження виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад поширять на розгляд справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною шостою статті 122 КУПАП (зупинка на місцях для інвалідів).

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Надається можливість складати протокол про адміністративне правопорушення та постанову про накладення адміністративного стягнення у формі електронного документа.

Прибирається обов’язок розміщення постанови у справі про адміністративне правопорушення під лобовим склом автомобіля, адже такий документ містить персональні данні особи та може призвести до розголошення таких даних, при цьому обов’язок розміщення повідомлення залишається.

Пропонується можливість за бажанням особи та відповідним її зверненням отримання не тільки інформації про правопорушення, але й електронної постанови.

У постановах по справах про адміністративні правопорушення, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), обов’язково буде зазначатися назва спеціального мобільного засобу.

Постанови у справах про адміністративне правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, можливо буде оскаржити виключно до суду.

Електронні докази в КУПАП

Проміж всього іншого, в статтю 251 КУПАП буде запроваджений термін "електронні докази", а також деталізований порядок їх подачі та зберігання.

Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), вебсайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі інтернет).

Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії.

У разі подання оригіналу електронного доказу не вимагається його посвідчення електронним підписом або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Особа, яка подає копію електронного доказу, повинна зазначити про наявність у неї або іншої особи оригіналу електронного доказу, повідомити про матеріальний носій, на якому зберігається оригінал електронного доказу, та інформацію про особу, яка є автором електронного доказу, якщо така інформація їй відома.

Допускається подання електронних доказів у паперових копіях. Паперова копія електронного доказу не вважається речовим доказом.

Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у органі, який розглядає справу про адміністративне правопорушення, в матеріалах адміністративної справи.

За клопотанням особи, яка подала оригінал електронного доказу на матеріальному носії, орган, який розглядає справу про адміністративне правопорушення, повертає такий матеріальний носій, на якому міститься оригінал доказу, цій особі після дослідження вказаного електронного доказу, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи про адміністративне правопорушення, або після закінчення розгляду справи про адміністративне правопорушення та закінчення строків для оскарження, встановлених цим Кодексом. У матеріалах справи залишається копія електронного доказу або витяг з нього.

Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, яка викликає сумніви з приводу її достовірності, орган, уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення, за клопотанням потерпілого, або особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не поданий цією особою, відповідний доказ не береться до уваги.

У справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), кожен з примірників електронного доказу, що зберігається на кількох пристроях, вважається оригіналом. Також не допускається витребування матеріального носія, на якому зберігається електронний доказ.

Хто такі сповіщувачі та скільки їм платитимуть

Положення законопроекту щодо сповіщувачів викликали в суспільстві неоднозначну реакцію, і депутати вирішили, що ці норми потребують додаткового обговорення при підготовці до другого читання.

Сьогодні ці норми виглядають так: Громадяни, які зафіксували порушення в режимі фотозйомки (відеозапису) та з використанням спеціального програмного засобу, звернулися з відповідною інформацією до уповноваженого органу, отримують статус сповіщувача та в разі притягнення винної особи до відповідальності та сплати нею накладеного штрафу зможуть отримати винагороду в розмірі 10% від цього штрафу.

Розгляд матеріалів від громадян пропонується покласти на органи Національної поліції. Враховуючи потенційно великі об’єми матеріалів фотозйомки (відеозапису), які можуть надходити, пропонується прибрати вимогу про обов’язкову наявність спеціальних звань для працівників Національної поліції, які будуть розглядати справи про адміністративні правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису).

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У Законі України "Про дорожній рух" пропонується надати Кабінету Міністрів України відповідні повноваження затверджувати порядок виплати винагороди сповіщувачам. Передбачається право громадян на отримання винагороди, вносяться інші технічні зміни.

ГНЕУ назвало досить сумнівною пропозицію законопроекту щодо виплати винагороди сповіщувачам (громадянам, які звертаються із заявою або повідомленням про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху або порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), до органу, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення, і не є потерпілими.

У Законі України "Про безоплатну правову допомогу" передбачається право сповіщувачів, які повідомили інформацію про адміністративне правопорушення, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), на отримання безоплатної правової допомоги.

Для того, щоб сповіщувачі не зловживали, пропонується встановити кримінальну відповідальність за подання підроблених або штучно створених матеріалів фотозйомки (відеозапису).

У Кримінальному кодексі України внесуть зміни до статей 384 і 386 та криміналізують підроблення доказів у справах про адміністративні правопорушення, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), а також незаконний тиск на свідків у справах про адміністративне правопорушення.