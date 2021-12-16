Законопроект о оповещениях, которые будут помогать полицейским выписывать штрафы на автовладельцев, пришел стадию согласования в комитете и готов отправиться в сессионный зал.

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 15 декабря рассмотрел законопроект № 5798, авторами которого являются "слуги народа" Денис Маслов, Павел Фролов и Вячеслав Медяник, и альтернативный законопроект № 5798-1, который подавала Александра Устинова.

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Законопроект № 5798 рекомендован к первому чтению, однако альтернативный № 5798-1 рекомендовано отклонить. Проектами законов предлагается усовершенствовать порядок автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Кого будут фиксировать и за что будут штрафовать: детали основного законопроекта

Режим фотосъемки (видеозаписи) предлагается расширить, то есть распространить на все нарушения, предусмотренные частями первой, второй, третьей, пятой, шестой и седьмой статьи 122 (кроме превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств, нарушения правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, нарушения безопасной дистанции или интервала, нарушения правил движения по автомагистралям, использования внешних осветительных приборов и их переоборудования с нарушением требований соответствующих стандартов, пользования во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук, нарушения правил учебной езды), а также на нарушения, предусмотренные частью первой статьи 123 (Нарушение правил движения через железнодорожные переезды) и частями первой, второй, шестой и восьмой статьи 152-1 КУоАП (Нарушение правил парковки транспортных средств и нарушение правил оборудование площадок для платной парковки транспортных средств).

Обязательным условием для осуществления режима фотосъемки (видеозаписи) станет использование специальных программных средств, которые будут обеспечивать идентификацию пользователя через сервис "Дия", будут гарантировать целостность и подлинность созданных материалов фотосъемки (видеозаписи), обеспечат определение времени, даты и географических координат осуществления фиксации.

С помощью специальных программных средств будет реализована техническая передача материалов фотосъемки (видеозаписи) в органы, которые рассматривают административные дела.

Дополнительно предлагается возложить на Министерство внутренних дел Украины полномочия по ведению перечня специальных программных средств, которые возможно использовать в режиме фотосъемки (видеозаписи), на официальном сайте, а также установления требований к таким средствам защиты информации в ЕИС МВД.

В редакции проекта статья 121-1 КУоАП выглядит таким образом: "Эксплуатация транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны, или эксплуатация транспортных средств без действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата "Зеленая карточка") – влечет за собой наложение штрафа на физическое лицо или руководителя юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан".

Благодаря изменениям платить штраф за эксплуатацию транспортного средства с поддельными идентификационными номерами составных частей или неперерегистрированного будет лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, а не лицо, которое им управляет.

Полномочия исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов распространят на рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью шестой статьи 122 КУоАП (остановка на местах для инвалидов).

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Предоставляется возможность составлять протокол об административном правонарушении и постановление о наложении административного взыскания в форме электронного документа.

Убирается обязанность размещения постановления по делу об административном правонарушении под лобовым стеклом автомобиля, так как такой документ содержит персональные данные лица и может привести к разглашению таких данных, при этом обязанность размещения сообщения остается.

Предлагается возможность по желанию лица и соответствующим его обращениям получения не только информации о правонарушениях, но и электронного постановления.

В постановлениях по делам об административных правонарушениях, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи), обязательно будет указываться название специального мобильного средства.

Постановления по делам об административном правонарушении, зафиксированные в автоматическом режиме, возможно будет обжаловать исключительно в суд.

Электронные доказательства в КУоАП

Кроме всего прочего, в статье 251 КУоАП будет введен термин "электронные доказательства", а также детализирован порядок их подачи и хранения.

Электронными доказательствами является информация в электронной (цифровой) форме, которая содержит данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в частности, электронные документы (текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т. п.), сайты (страницы), текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другие данные в электронной форме. Такие данные могут храниться, в частности, на портативных устройствах (картах памяти, мобильных телефонах и тому подобное), серверах, системах резервного копирования, в других местах хранения данных в электронной форме (в том числе в сети интернет).

Электронные доказательства подаются в оригинале или в электронной копии.

В случае подачи оригинала электронного доказательства не требуется его удостоверение электронной подписью или подписью, приравненной к собственноручной подписи в соответствии с Законом Украины "Об электронных доверительных услугах".

Лицо, которое подает копию электронного доказательства, должно указать о наличии у него или другого лица оригинала электронного доказательства, сообщить о материальном носителе, на котором хранится оригинал электронного доказательства, и информацию о лице, которое является автором электронного доказательства, если такая информация ему известна.

Допускается подача электронных доказательств в бумажных копиях. Бумажная копия электронного доказательства не считается вещественным доказательством.

Оригиналы или копии электронных доказательств хранятся в органе, который рассматривает дело об административном правонарушении, в материалах административного дела.

По ходатайству лица, которое подало оригинал электронного доказательства на материальном носителе, орган, рассматривающий дело об административном правонарушении, возвращает такой материальный носитель, на котором содержится оригинал доказательства, этому лицу после исследования указанного электронного доказательства, если это возможно без ущерба для рассмотрения дела об административном правонарушении, или после окончания рассмотрения дела об административном правонарушении и истечения сроков для обжалования, установленных настоящим Кодексом. В материалах дела остается копия электронного доказательства или выдержка из него.

Если подана копия (бумажная копия электронного доказательства, которая вызывает сомнения по поводу ее достоверности), орган, уполномоченный рассматривать дело об административном правонарушении, по ходатайству потерпевшего или лица, привлекаемого к административной ответственности, или по собственной инициативе может истребовать у соответствующего лица оригинал электронного доказательства. Если оригинал электронного доказательства не подан этим лицом, соответствующее доказательство не принимается во внимание.

По делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и о нарушениях правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки (видеозаписи), каждый из экземпляров электронного доказательства, который хранится на нескольких устройствах, считается оригиналом. Также не допускается истребование материального носителя, на котором хранится электронное доказательство.

Кто такие извещатели и сколько им будут платить

Положения законопроекта об извещателях вызвали в обществе неоднозначную реакцию, и депутаты решили, что эти нормы требуют дополнительного обсуждения при подготовке ко второму чтению.

Сегодня эти нормы выглядят так: Граждане, которые зафиксировали нарушения в режиме фотосъемки (видеозаписи) и с использованием специального программного средства, обратились с соответствующей информацией в уполномоченный орган, получают статус извещателя, и в случае привлечения виновного лица к ответственности и уплате им наложенного штрафа смогут получить вознаграждение в размере 10% от этого штрафа.

Рассмотрение материалов от граждан предлагается возложить на органы Национальной полиции. Учитывая потенциально большие объемы материалов фотосъемки (видеозаписи), которые могут поступать, предлагается убрать требование об обязательном наличии специальных званий для сотрудников Национальной полиции, которые будут рассматривать дела об административных правонарушениях, зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки (видеозаписи).

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В Законе Украины "О дорожном движении" предлагается предоставить Кабинету министров Украины соответствующие полномочия утверждать порядок выплаты вознаграждения извещателям. Предусматривается право граждан на получение вознаграждения, вносятся другие технические изменения.

ГНЭУ назвало весьма сомнительным предложение законопроекта о выплате вознаграждения извещателям – гражданам, которые обращаются с заявлением или уведомлением об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения или нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), в орган, уполномоченный рассматривать дело об административном правонарушении и не являются потерпевшими.

В Законе Украины "О бесплатной правовой помощи" предусматривается право извещателей, которые сообщили информацию об административном правонарушении, зафиксированном в режиме фотосъемки (видеозаписи), на получение бесплатной правовой помощи.

Для того, чтобы извещатели не злоупотребляли, предлагается установить уголовную ответственность за представление поддельных или искусственно созданных материалов фотосъемки (видеозаписи).

В Уголовном кодексе Украины внесут изменения в статьи 384 и 386 и криминализируют подделку доказательств по делам об административных правонарушениях, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи), а также незаконное давление на свидетелей по делам об административных правонарушениях.