Дожились: в Audi Q5L встановили китайську систему асистентів водія від Huawei

Про старт продажів нового Audi Q5L у Китаї повідомила компанія Audi. Як зазначає China EV DataTracker, модель є однією з ключових для бренду на місцевому ринку, адже лише за минулий рік було реалізовано понад 133 тисячі таких кросоверів. Вихід третього покоління має стати для Q5L новим імпульсом у боротьбі за покупця на надзвичайно конкурентному китайському ринку.

До речі Audi E5 Sportback став автомобілем року в Китаї

Подовжений кузов і знайомий дизайн

Новий Audi Q5L побудований на платформі Premium Platform Combustion, яка використовується для сучасних моделей бренду з двигунами внутрішнього згоряння. Зовні автомобіль загалом повторює глобальний Q5, але китайська версія має власні особливості. Серед них — напівприховані дверні ручки та інакше інтегрований стоп-сигнал.

Головна відмінність — розміри. Довжина Q5L становить 4842 мм, що на 125 мм більше, ніж у стандартного Audi Q5, а колісна база розтягнута до 2945 мм. Водночас, попри збільшені габарити, салон доступний лише у п’ятимісному виконанні — ставка зроблена саме на комфорт другого ряду, а не на додаткові сидіння.

Huawei ADAS і два LiDAR

Одна з ключових «фішок» нового Q5L — система допомоги водієві, розроблена Huawei. Автомобіль оснащений одразу двома LiDAR-сенсорами, що рідкість навіть для багатьох електромобілів. Система підтримує розширені функції допомоги, включно з автоматичним паркуванням, розпізнаванням місць для стоянки та навігацією з елементами автопілота як у місті, так і на швидкісних трасах.

Світлотехніка також відповідає преміальному рівню: фари мають 16 зон дальнього світла, а задні ліхтарі складаються з 266 окремих світлодіодів.

Три екрани та преміум-оснащення салону

Інтер’єр Audi Q5L орієнтований на цифровізацію. Перед водієм встановлена 11,9-дюймова цифрова панель приладів, у центрі — 14,5-дюймовий OLED-дисплей мультимедіа, а для переднього пасажира передбачений окремий 10,9-дюймовий екран. Опційно доступний проєкційний дисплей діагоналлю 13,1 дюйма з накладанням навігації на реальне зображення дороги.

Серед оснащення — бездротова зарядка для смартфонів, розширене фонове підсвічування салону, аудіосистема Bang & Olufsen з 16 динаміками та підігрів сидінь. Для китайського ринку такий набір опцій уже стає стандартом у преміальному сегменті.

Також цікаво Audi Q9 незабаром дебютує

Двигун EA888 і нижча стартова ціна

Під капотом нового Q5L — п’яте покоління бензинового двигуна EA888. Це 2,0-літровий турбомотор із 48-вольтовою м’якогібридною системою. Базова версія розвиває 201 к.с. і 340 Нм, а потужніша — 268 к.с. та 400 Нм. Усі модифікації комплектуються 7-ступеневою роботизованою коробкою передач і повним приводом, а за доплату доступна пневмопідвіска.

Стартова ціна третього покоління Audi Q5L у Китаї становить 309 800 юанів, або близько 44 420 доларів США. Для порівняння, попереднє покоління на старті коштувало майже 350 тисяч юанів, хоча зараз продається з великими знижками. Таким чином Audi явно намагається зробити новинку більш привабливою на тлі жорсткої конкуренції з боку як локальних, так і глобальних брендів.