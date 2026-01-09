AUDI E5 Sportback став автомобілем року в Китаї 2026

E5 Sportback є першою серійною моделлю бренду AUDI, створеного в межах співпраці Audi та SAIC спеціально для Китаю, і демонструє новий підхід компанії до розвитку преміальних електромобілів у регіоні.

Генеральний директор AUDI AG Гернот Деллнер зазначив, що ця нагорода підтверджує унікальну стратегію Audi в Китаї, яка передбачає паралельний розвиток двох сильних брендів та глибоку інтеграцію локальних інновацій. За його словами, відгуки клієнтів і експертів свідчать про правильний курс трансформації компанії в напрямку електрифікації та інтелектуального підключеного водіння на одному з найконкурентніших ринків світу.

Генеральний директор спільного проєкту Audi та SAIC Фермін Сонейра наголосив, що бренд AUDI створювався з глибоким розумінням очікувань нового покоління китайських покупців. Вони прагнуть отримати динаміку водіння, якість і безпеку, притаманні Audi, але водночас очікують безшовної інтеграції автомобіля у власну цифрову екосистему.

Саме цю філософію, за словами Сонейри, втілює AUDI E5 Sportback, поєднуючи інженерну спадщину німецького бренду з технологічними можливостями китайського ринку. Електричний фастбек здатен розвивати потужність до 579 кВт (787 к.с.) і отримав максимальний запас ходу до 770 кілометрів. Лінійка силових агрегатів включає чотири варіанти з заднім приводом або повним приводом quattro, а розгін з місця до 100 км/год у найпотужнішій версії займає лише 3,4 секунди.

Автомобіль побудований на новій платформі Advanced Digitized Platform, яка відкриває доступ до функцій підключеного автомобіля нового покоління та підтримує повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення.

Визнання на ринку ґрунтується на чотирьох ключових складових продукту: новаторській інтерпретації фірмової мови дизайну, динаміці водіння з автентичною ДНК Audi та точним керуванням, преміальній якості матеріалів і спокійній атмосфері салону, а також безкомпромісній увазі до безпеки, що реалізується через стандартний набір сучасних систем допомоги водієві.

Бренд AUDI було офіційно представлено в Шанхаї в листопаді 2024 року, а E5 Sportback дебютував як перша серійна модель на Шанхайському автосалоні у квітні 2025-го. Серійне виробництво стартувало в серпні на спеціалізованому заводі AUDI Intelligent у Шанхаї, того ж дня відкрився прийом замовлень.

Поставки автомобілів клієнтам розпочалися після офіційного запуску моделі на ринок у вересні. Уже в листопаді 2025 року бренд представив на автосалоні в Гуанчжоу концепт AUDI E SUV, а серійна модель AUDI E7X на його основі має вийти на ринок у 2026 році.