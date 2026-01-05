Audi готує нову компактну модель: фото

Audi Q2 e-tron розташується нижче Q4 e-tron і замінить бензиновий Q2, який поступово зникає з модельної лінійки. Новинка має стати стартовою точкою у світі компактних преміальних електрокросоверів Audi та водночас повернути бренд до покупців, яким бракувало невеликої, але технологічної моделі. Як і A2 свого часу, поява Q2 e-tron зробить ставку на компактні розміри, ефективність і нестандартний підхід до дизайну, зазначає Carscoops. Хоча це вже не хетчбек, а електричний кросовер, загальна філософія залишиться схожою.

Читайте також: В Україні помітили перший AUDI E5: електричний фастбек для Китаю вже на наших дорогах

Візуальна ностальгія з сучасними акцентами

Згідно з попередніми зображеннями та ілюстраціями на основі шпигунських фото, Q2 e-tron отримає більш вертикальний силует, що нагадує A2, але з нахиленим лобовим склом і дахом, який помітно звужується до задньої стійки. Загальні пропорції більше схожі на хетчбек на підвищеній підвісці, ніж на класичний кросовер.

Передня частина вирізняється вузькими денними ходовими вогнями з мікросвітлодіодами, розташованими високо, тоді як основні фари інтегровані нижче в бампер. Закрита решітка радіатора, характерна для електромобілів, має гострі лінії та виразні повітрозабірники, що додає образу впевненості. У профіль помітні рельєфні боковини та приховані дверні ручки. Задня частина виглядає більш грайливо: високо розташований спойлер візуально розділяє заднє скло, а світлодіодна панель на всю ширину кузова відсилає до сучасної дизайнерської мови Audi.

Також цікаво: Повернення легенди: Audi готує новий спорткар

Інтер’єр з акцентом на технології та простір

У салоні Q2 e-tron очікується розвиток рішень, знайомих за Q3 та Q5. Центральне місце займе вигнута цифрова панель приладів у поєднанні з великим сенсорним екраном MMI. Голосовий помічник Audi на основі штучного інтелекту, ймовірно, стане стандартом і підтримуватиме встановлення додатків та потокові сервіси.

Серед оснащення заявлені напівавтономні системи допомоги водієві другого рівня, розширене фонове підсвічування та екологічні матеріали оздоблення. Плоска підлога електромобіля дозволить виграти простір у салоні, а багажник, за попередніми оцінками, буде трохи меншим, ніж у Q4 e-tron з його 520 літрами.

Нагадаємо: Audi продала Italdesign американській компанії UST, про яку більшість навіть не чули

Платформа MEB+ та електричні можливості

Основою для Audi Q2 e-tron стане нова архітектура MEB+ від Volkswagen Group. Вона обіцяє жорсткіше шасі, вищу енергоефективність і суттєво швидшу зарядку порівняно з попередніми електромобілями на MEB. Базова версія, за попередніми даними, матиме передній привід і потужність близько 201 к.с. у парі з акумулятором на 63 кВт-год. Запас ходу становитиме приблизно 400 км.

Audi A2

Потужніші модифікації можуть перевищити 268 к.с. і отримати більший акумулятор, що забезпечить до 560 км за циклом WLTP. Також очікуються повнопривідні версії Quattro з двома електромоторами, орієнтовані на холодні регіони та клієнтів, яким важливе зчеплення. Не виключена поява спортивних виконань з позначенням RS.

Читайте також: Преміальні седани демонструють обвал продажів: причина в кросоверах

Конкуренція та терміни дебюту

Новий Q2 e-tron, незалежно від того, чи збереже він цю назву або отримає індекс A2, вийде на ринок, де конкуренція стрімко зростає. Серед головних суперників називають Volvo EX30, BMW iX1, Smart #1, Alfa Romeo Junior та Mini Aceman. Хоча раніше чутки говорили про запуск напочатку 2027 році, останні дані вказують на можливий дебют уже у другій половині наступного року. Виробництво планують розмістити в Німеччині.