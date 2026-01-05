Audi готовит новую компактную модель: фото

Audi Q2 e-tron расположится ниже Q4 e-tron и заменит бензиновый Q2, который постепенно исчезает из модельной линейки. Новинка должна стать стартовой точкой в мире компактных премиальных электрокроссоверов Audi и одновременно вернуть бренд к покупателям, которым не хватало небольшой, но технологичной модели. Как и A2 в свое время, появление Q2 e-tron сделает ставку на компактные размеры, эффективность и нестандартный подход к дизайну, отмечает Carscoops. Хотя это уже не хэтчбек, а электрический кроссовер, общая философия останется похожей.

Визуальная ностальгия с современными акцентами

Согласно предварительным изображениям и иллюстрациям на основе шпионских фото, Q2 e-tron получит более вертикальный силуэт, напоминающий A2, но с наклоненным лобовым стеклом и крышей, которая заметно сужается к задней стойке. Общие пропорции больше похожи на хэтчбек на повышенной подвеске, чем на классический кроссовер.

Передняя часть отличается узкими дневными ходовыми огнями с микросветодиодами, расположенными высоко, тогда как основные фары интегрированы ниже в бампер. Закрытая решетка радиатора, характерная для электромобилей, имеет острые линии и выразительные воздухозаборники, что придает образу уверенности. В профиль заметны рельефные боковины и скрытые дверные ручки. Задняя часть выглядит более игриво: высоко расположенный спойлер визуально разделяет заднее стекло, а светодиодная панель на всю ширину кузова отсылает к современному дизайнерскому языку Audi.

Интерьер с акцентом на технологии и пространство

В салоне Q2 e-tron ожидается развитие решений, знакомых по Q3 и Q5. Центральное место займет изогнутая цифровая панель приборов в сочетании с большим сенсорным экраном MMI. Голосовой помощник Audi на основе искусственного интеллекта, вероятно, станет стандартом и будет поддерживать установку приложений и потоковые сервисы.

Среди оснащения заявлены полуавтономные системы помощи водителю второго уровня, расширенная фоновая подсветка и экологические материалы отделки. Плоский пол электромобиля позволит выиграть пространство в салоне, а багажник, по предварительным оценкам, будет немного меньше, чем у Q4 e-tron с его 520 литрами.

Платформа MEB+ и электрические возможности

Основой для Audi Q2 e-tron станет новая архитектура MEB+ от Volkswagen Group. Она обещает более жесткое шасси, более высокую энергоэффективность и существенно более быструю зарядку по сравнению с предыдущими электромобилями на MEB. Базовая версия, по предварительным данным, будет иметь передний привод и мощность около 201 л.с. в паре с аккумулятором на 63 кВт-ч. Запас хода составит примерно 400 км.

Audi A2

Более мощные модификации могут превысить 268 л.с. и получить более крупный аккумулятор, что обеспечит до 560 км по циклу WLTP. Также ожидаются полноприводные версии Quattro с двумя электромоторами, ориентированные на холодные регионы и клиентов, которым важно сцепление. Не исключено появление спортивных исполнений с обозначением RS.

Конкуренция и сроки дебюта

Новый Q2 e-tron, независимо от того, сохранит ли он это название или получит индекс A2, выйдет на рынок, где конкуренция стремительно растёт. Среди главных соперников называют Volvo EX30, BMW iX1, Smart #1, Alfa Romeo Junior и Mini Aceman. Хотя ранее слухи говорили о запуске в начале 2027 году, последние данные указывают на возможный дебют уже во второй половине следующего года. Производство планируют разместить в Германии.