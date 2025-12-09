Премиальные седаны переживают обвал продаж: причина в кроссоверах

За первые десять месяцев 2025 года сегмент премиальных среднеразмерных седанов сократился на впечатляющие 19%, опустившись до 241 096 проданных авто, отмечает Carscoops. Причина проста: все больше покупателей выбирают среднеразмерные кроссоверы, в частности новые гибриды с подзарядкой, которые сочетают практичность, экономичность и современные технологии.

Даже лидеры сегмента не удержались от падения. BMW 3 Series - флагман и многолетний бестселлер, просел на 23%, до 60 237 проданных экземпляров. Новый Audi A5 (фактический преемник A4), стал единственным заметным исключением: он удержал второе место с 53 483 единицами и демонстрирует положительную динамику. Но на этом хорошие новости заканчиваются.

Mercedes-Benz C-Class потерял 14% и упал до 41 335 проданных авто. Электрический BMW i4 сократился на 1,6%, до 36 982 единиц. Еще хуже ситуация у Volvo: семейство S60/V60 упало на 35%, а Polestar 2 - на 26%. Даже Alfa Romeo Giulia, несмотря на преданность фанатов, показала 20-процентное падение. В общем, картина одинакова - традиционные седаны сдают рынок кроссоверам.

Еще одна проблема заключается в частичном отсутствии обновлений в сегменте. Лишь несколько моделей получили новые поколения или значительные апдейты, тогда как кроссоверы - особенно электрифицированные, обновляются быстро и существенно. Однако, несмотря на мрачные цифры, производители все же сохраняют осторожный оптимизм.

BMW уже работает над новой генерацией 3 Series, которая получит две версии: с ДВС и полностью электрическую под названием i3. Последняя будет использовать эффективные технологии от будущего iX3, включая новую электрическую платформу Neue Klasse и увеличенный запас хода.

Mercedes-Benz делает похожий шаг: следующий C-Class получит электрическую модификацию на той же архитектуре, что и новый GLC, подтверждая переход бренда на более универсальные, электроориентированные платформы. География продаж меняется тоже.

Германия остается крупнейшим рынком для премиальных седанов - 37% от общих продаж. Зато Великобритания демонстрирует резкое падение на 26%, уменьшая свою долю до 16%. Пока трудно сказать, смогут ли традиционные премиальные седаны вернуть себе былую славу. Но одно понятно точно: европейские потребители массово пересаживаются на кроссоверы - и производителям придется адаптироваться быстрее, чем когда-либо.