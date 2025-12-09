Новый Mercedes-Benz GLB подозрительно похож на Smart #5: фото

Как отмечает Carscoops, пользователи соцсетей быстро обратили внимание: с определенных ракурсов GLB выглядит так, будто Mercedes-Benz просто взял Smart #5 и “перерисовал” его в собственном стиле. И хотя по внешности действительно можно найти немало общего, на техническом уровне эти модели не имеют ничего общего.

Читайте также: smart выпустил самую большую модель в своей истории

Причина сходства - общий директор по дизайну Горден Вагенер, который курирует оба бренда. Внедорожники получили характерный квадратный силуэт, округлые края, похожий профиль окон, массивные задние стойки и вертикальную заднюю часть.

Даже светодиодные задние фонари на всю ширину имеют примерно одинаковую форму, хотя бренды используют разные световые подписи. Спереди GLB выделяется большой решеткой радиатора, которая выглядит несколько обособленно от остального дизайна, тогда как Smart делает акцент на нижнем воздухозаборнике - он выполняет и декоративную, и защитную функции.

Также интересно: Объявлена стоимость самой большой модели Smart, она совсем не маленькая

Но несмотря на внешнее сходство, в основе они совершенно разные. Smart #5 построен на платформе Geely SEA и доступен в версии EREV, или с полностью электрическим приводом. В то же время Mercedes-Benz GLB использует новую платформу MMA от Mercedes и предлагается как в полностью электрическом варианте, так и в конфигурации мягкого гибрида.

Smart в топовых версиях имеет до 637 л.с., а GLB - максимум 349 л.с. и пока без варианта AMG. Сравнение габаритов показывает, что Mercedes лишь немного длиннее (4732 мм против 4695 мм), но имеет более короткую колесную базу. Главное же практическое отличие заключается в том, что GLB остается семиместным автомобилем, тогда как Smart ограничивается пятью местами, делая ставку на большое пространство для ног и объем багажника.

Салоны также кажутся стилистически связанными, но изготовлены полностью по-разному. Обе модели имеют тройной дисплей с 10,25-дюймовой приборной панелью, однако в GLB информационно-развлекательный и пассажирский экраны больше - по 14 дюймов против 13 в Smart. Консоль, дефлекторы, подстаканники и дверные карты отличаются в деталях, хотя общая философия дизайна действительно перекликается.

Читайте также: Smart представил свой первый большой седан

Общее сходство между моделями это лишь следствие дизайн-стратегии, которую продвигает Горден Вагенер, объединяя стилистический язык брендов. Но когда речь заходит о технике, платформы и назначения, GLB и Smart #5 - это два совершенно разных продукта, созданные для разных аудиторий.