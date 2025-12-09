Новий Mercedes-Benz GLB підозріло схожий на Smart #5: фото

Як зазначає Carscoops, користувачі соцмереж швидко звернули увагу: із певних ракурсів GLB виглядає так, ніби Mercedes-Benz просто взяв Smart #5 та “перемалював” його у власному стилі. І хоча за зовнішністю дійсно можна знайти чимало спільного, на технічному рівні ці моделі не мають нічого спільного.

Причина подібності — спільний директор з дизайну Горден Вагенер, який курирує обидва бренди. Позашляховики отримали характерний квадратний силует, округлі краї, схожий профіль вікон, масивні задні стійки та вертикальну задню частину.

Навіть світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину мають приблизно однакову форму, хоча бренди використовують різні світлові підписи. Спереду GLB виділяється великою решіткою радіатора, яка виглядає дещо відокремлено від решти дизайну, тоді як Smart робить акцент на нижньому повітрозабірнику — він виконує і декоративну, і захисну функції.

Та попри зовнішню схожість, в основі вони абсолютно різні. Smart #5 побудований на платформі Geely SEA та доступний у версії EREV, або із повністю електричним приводом. Водночас Mercedes-Benz GLB використовує нову платформу MMA від Mercedes та пропонується як у повністю електричному варіанті, так і в конфігурації мʼякого гібрида.

Smart у топових версіях має до 637 к.с., а GLB — максимум 349 к.с. та поки що без варіанта AMG. Порівняння габаритів показує, що Mercedes лише трохи довший (4732 мм проти 4695 мм), але має коротшу колісну базу. Головна ж практична відмінність полягає в тому, що GLB залишається семимісним автомобілем, тоді як Smart обмежується пʼятьма місцями, роблячи ставку на великий простір для ніг та об’єм багажника.

Салони також здаються стилістично повʼязаними, але виготовлені повністю по-різному. Обидві моделі мають потрійний дисплей із 10,25-дюймовою панеллю приладів, однак у GLB інформаційно-розважальний та пасажирський екрани більші — по 14 дюймів проти 13 у Smart. Консоль, дефлектори, підсклянники та дверні карти відрізняються у деталях, хоча загальна філософія дизайну справді перегукується.

Загальна схожість між моделями це лише наслідок дизайн-стратегії, яку просуває Горден Вагенер, об’єднуючи стилістичну мову брендів. Та коли мова заходить про техніку, платформи та призначення, GLB і Smart #5 — це два абсолютно різні продукти, створені для різних аудиторій.