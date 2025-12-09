Преміальні седани демонструють обвал продажів: причина в кросоверах

За перші десять місяців 2025 року сегмент преміальних середньорозмірних седанів скоротився на вражаючі 19%, опустившись до 241 096 проданих авто, зазначає Carscoops. Причина проста: все більше покупців обирають середньорозмірні кросовери, зокрема нові гібриди з підзарядкою, які поєднують практичність, економічність та сучасні технології.

Навіть лідери сегмента не втрималися від падіння. BMW 3 Series — флагман і багаторічний бестселер, просів на 23%, до 60 237 проданих екземплярів. Новий Audi A5 (фактичний наступник A4), став єдиним помітним винятком: він утримав друге місце з 53 483 одиницями й демонструє позитивну динаміку. Але на цьому хороші новини закінчуються.

Mercedes-Benz C-Class втратив 14% і впав до 41 335 проданих авто. Електричний BMW i4 скоротився на 1,6%, до 36 982 одиниць. Ще гірша ситуація у Volvo: сімейство S60/V60 впало на 35%, а Polestar 2 — на 26%. Навіть Alfa Romeo Giulia, попри відданість фанатів, показала 20-відсоткове падіння. Загалом, картина однакова — традиційні седани здають ринок кросоверам.

Ще одна проблема полягає у частковій відсутності оновлень у сегменті. Лише кілька моделей отримали нові покоління чи значні апдейти, тоді як кросовери — особливо електрифіковані, оновлюються швидко та суттєво. Проте, попри похмурі цифри, виробники все ж зберігають обережний оптимізм.

BMW уже працює над новою генерацією 3 Series, яка отримає дві версії: із ДВЗ та повністю електричну під назвою i3. Остання використовуватиме ефективні технології від майбутнього iX3, включно з новою електричною платформою Neue Klasse та збільшеним запасом ходу.

Mercedes-Benz робить схожий крок: наступний C-Class отримає електричну модифікацію на тій же архітектурі, що й новий GLC, підтверджуючи перехід бренду на більш універсальні, електроорієнтовані платформи. Географія продажів змінюється теж.

Німеччина залишається найбільшим ринком для преміальних седанів — 37% від загальних продажів. Натомість Велика Британія демонструє різке падіння на 26%, зменшуючи свою частку до 16%. Поки що важко сказати, чи зможуть традиційні преміальні седани повернути собі колишню славу. Але одне зрозуміло точно: європейські споживачі масово пересідають на кросовери — і виробникам доведеться адаптуватися швидше, ніж будь-коли.