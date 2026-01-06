Продажі Volkswagen і Audi у США різко виросли, а потім пішли вниз: відома приична

Однак, на тлі загального падіння несподівано «вистрілили» електромобілі. Причина полягає у прагматичних розрахунках покупців. Американці масово кинулися купувати електрокари перед завершенням дії федеральної податкової пільги.

Найяскравішим прикладом став Volkswagen ID.4 — у третьому кварталі його продажі підскочили на 176%, до 12 470 автомобілів. Однак, як зазначає Carscoops, зростання виявилось короткостроковим.

Кінець пільг — кінець зростання

Щойно податкові стимули зникли, попит на ID.4 буквально обвалився. Продажі скоротилися на 61,6% до лише 248 машин. Різниця між піком і спадом склала понад 12 тисяч авто всього за пів року. Втім, за підсумками року ID.4 усе ж залишився “в плюсі” — +31,4%.

Ще дивовижнішим виглядає результат ID. Buzz. Електричний мікроавтобус показав зростання на 428,4%. Щоправда, в абсолютних цифрах це лише 6 140 проданих машин. І навіть цього не вистачило, щоб модель залишилася в лінійці — Volkswagen вже підтвердив, що ID. Buzz не отримає версії 2026 модельного року.

Усі інші — зі знаком мінус

Поза електромобілями ситуація для Volkswagen виглядає похмуро. Продажі Jetta впали на 24,4%, а Golf GTI та Golf R — одразу на 34,7%. Кросовери також не врятували ситуацію: Atlas і Atlas Cross Sport разом ледь перевищили 102 тисячі продажів, Taos втратив 13,6%, а Tiguan — 16,7%.

Частково це пояснюють очікуванням покупців на оновлену версію, але факт залишається фактом — рік завершився спадом. Загалом Volkswagen продав у США 329 813 автомобілів, що на 13% менше, ніж роком раніше. У підсумку бренд поступився навіть Mazda, яка реалізувала понад 410 тисяч машин.

Audi — ще гірші показники

У Audi ситуація виявилася ще складнішою. Продажі марки скоротилися на 16% — до 164 942 автомобілів. Це поставило бренд позаду Cadillac, Lexus і BMW за підсумками року. Фактично зростання показали лише дві моделі — A7 та Q8, кожна з яких додала по 5%.

На папері вражає результат Q6 e-tron — +1681%, але тут усе пояснюється пізнім стартом продажів і мізерною базою попереднього року. У реальності ж модель знайшла 17 207 покупців — хороший, але не революційний результат.

Електричні Audi: вибірковий успіх

Попит на електричні Audi залишався нестабільним. Продажі e-tron GT впали на 59%, тоді як новий A6 e-tron Sportback зібрав 3 931 замовлення. Знятий з виробництва Q8 e-tron практично зник із ринку — що й пояснює різке падіння його продажів.

Ставка на оновлення, але час ще не настав

Частково слабкі результати Audi пояснюються масштабним оновленням модельного ряду. Нові A5, A6, Q3 та Q5 уже з’являються на ринку США або ось-ось дебютують. Водночас у лінійці залишаються застарілі моделі, які тягнуть статистику вниз.

Один із найяскравіших прикладів — Audi Q7. Його продажі впали на 12% — до 18 381 автомобіля. Для порівняння, Lexus за той самий період продав понад 57 тисяч кросоверів TX.