Що приготував Volkswagen на ювілей GTI

Історія Golf GTI почалася у 1976 році з автомобіля, який навіть інженери у Вользбургзі не планували робити масовим. Передбачалося випустити лише 5 тисяч машин, однак уже в перший рік попит виявився у десять разів більшим. Так компактний хетчбек із мотором 110 к.с., червоною окантовкою решітки радіатора та культовою ручкою КПП у вигляді м’ячика для гольфу став феноменом.

Секрет успіху був простим і водночас революційним. Golf GTI поєднав динаміку справжнього спорткара з практичністю щоденного автомобіля. Він був швидким на гірських серпантинах, економічним у місті й доступним за ціною. У Німеччині стартовий цінник становив 13 850 німецьких марок, а журналісти тоді вперше заговорили про «демократизацію спорткара». Розгін до сотні за 9 секунд і максимальні 182 км/год дозволяли GTI легко конкурувати з набагато дорожчими купе.

50 років ДНК GTI

За пів століття Volkswagen не зрадив формулу успіху. Потужний, але легкий двигун, передній привід, збалансоване шасі, спортивні сидіння та стриманий дизайн без надмірностей і сьогодні залишаються основою GTI. Саме тому назва GTI давно стала синонімом Volkswagen, а не просто позначенням комплектації.

Станом на сьогодні у світі виготовлено понад 2,5 мільйона Golf GTI, і ювілей 2026 року бренд використовує, щоб підкреслити як спадковість, так і готовність рухатися вперед.

Найпотужніший Golf GTI в історії

Кульмінацією святкування стане Volkswagen Golf GTI Edition 50. Це найпотужніший серійний Golf GTI за всю історію моделі. Автомобіль оснащений двигуном потужністю 239 кВт або 325 к.с. і вже доступний для замовлення на окремих європейських ринках. Перші поставки заплановані саме на 2026 рік — символічно, у рік п’ятдесятиріччя GTI.

GTI входить в електричну епоху

Ювілейний рік стане знаковим ще й з іншої причини. У 2026-му Volkswagen вперше перенесе філософію GTI у світ електромобілів. Новий ID.Polo GTI отримає електричну силову установку потужністю 166 кВт або 226 к.с. Таким чином GTI вперше офіційно стане електричним, не втративши при цьому своєї ідеї — бути компактним, швидким і доступним драйверським автомобілем.

Класика в центрі уваги

Святкування 50-річчя GTI вийде далеко за межі автосалонів. Golf GTI стане однією з головних зірок сезону класичних автомобілів 2026 року. Урочистий старт запланований на виставці Rétromobile у Парижі наприкінці січня, а майже паралельно естафету підхопить Bremen Classic Motorshow. Обидві події відкриють не лише класичний сезон у Європі, а й офіційний «рік GTI».

Ювілей, який підсумовує і відкриває нову главу

П’ятдесят років тому Golf GTI створив новий сегмент і змінив автомобільну культуру. У 2026 році Volkswagen використає цей ювілей, щоб одночасно вшанувати минуле та показати майбутнє. Від культового хетчбека 1976 року до найпотужнішого GTI в історії та першого електричного GTI — історія продовжується.