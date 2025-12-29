Что приготовил Volkswagen на юбилей GTI

История Golf GTI началась в 1976 году с автомобиля, который даже инженеры в Вользбурге не планировали делать массовым. Предполагалось выпустить всего 5 тысяч машин, однако уже в первый год спрос оказался в десять раз больше. Так компактный хэтчбек с мотором 110 л.с., красной окантовкой решетки радиатора и культовой ручкой КПП в виде мячика для гольфа стал феноменом.

Секрет успеха был простым и одновременно революционным. Golf GTI соединил динамику настоящего спорткара с практичностью ежедневного автомобиля. Он был быстрым на горных серпантинах, экономичным в городе и доступным по цене. В Германии стартовый ценник составлял 13 850 немецких марок, а журналисты тогда впервые заговорили о "демократизации спорткара". Разгон до сотни за 9 секунд и максимальные 182 км/ч позволяли GTI легко конкурировать с гораздо более дорогими купе.

50 лет ДНК GTI

За полвека Volkswagen не изменил формуле успеха. Мощный, но легкий двигатель, передний привод, сбалансированное шасси, спортивные сиденья и сдержанный дизайн без излишеств и сегодня остаются основой GTI. Именно поэтому название GTI давно стало синонимом Volkswagen, а не просто обозначением комплектации.

На сегодня в мире изготовлено более 2,5 миллиона Golf GTI, и юбилей 2026 года бренд использует, чтобы подчеркнуть как наследственность, так и готовность двигаться вперед.

Самый мощный Golf GTI в истории

Кульминацией празднования станет Volkswagen Golf GTI Edition 50. Это самый мощный серийный Golf GTI за всю историю модели. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 239 кВт или 325 л.с. и уже доступен для заказа на отдельных европейских рынках. Первые поставки запланированы именно на 2026 год - символично, в год пятидесятилетия GTI.

GTI входит в электрическую эпоху

Юбилейный год станет знаковым еще и по другой причине. В 2026-м Volkswagen впервые перенесет философию GTI в мир электромобилей. Новый ID.Polo GTI получит электрическую силовую установку мощностью 166 кВт или 226 л.с. Таким образом GTI впервые официально станет электрическим, не потеряв при этом своей идеи - быть компактным, быстрым и доступным драйверским автомобилем.

Классика в центре внимания

Празднование 50-летия GTI выйдет далеко за пределы автосалонов. Golf GTI станет одной из главных звезд сезона классических автомобилей 2026 года. Торжественный старт запланирован на выставке Rétromobile в Париже в конце января, а почти параллельно эстафету подхватит Bremen Classic Motorshow. Оба события откроют не только классический сезон в Европе, но и официальный "год GTI".

Юбилей, который подытоживает и открывает новую главу

Пятьдесят лет назад Golf GTI создал новый сегмент и изменил автомобильную культуру. В 2026 году Volkswagen использует этот юбилей, чтобы одновременно почтить прошлое и показать будущее. От культового хэтчбека 1976 года до самого мощного GTI в истории и первого электрического GTI - история продолжается.