Продажи Volkswagen и Audi в США резко выросли, а потом пошли вниз: известна причина

Однако, на фоне общего падения неожиданно "выстрелили" электромобили. Причина заключается в прагматичных расчетах покупателей. Американцы массово бросились покупать электрокары перед завершением действия федеральной налоговой льготы.

Самым ярким примером стал Volkswagen ID.4 - в третьем квартале его продажи подскочили на 176%, до 12 470 автомобилей. Однако, как отмечает Carscoops, рост оказался краткосрочным.

Конец льгот - конец роста

Как только налоговые стимулы исчезли, спрос на ID.4 буквально обвалился. Продажи сократились на 61,6% до всего 248 машин. Разница между пиком и спадом составила более 12 тысяч авто всего за полгода. Впрочем, по итогам года ID.4 все же остался “в плюсе” - +31,4%.

Еще более удивительным выглядит результат ID. Buzz. Электрический микроавтобус показал рост на 428,4%. Правда, в абсолютных цифрах это лишь 6 140 проданных машин. И даже этого не хватило, чтобы модель осталась в линейке - Volkswagen уже подтвердил, что ID. Buzz не получит версии 2026 модельного года.

Все остальные - со знаком минус

Вне электромобилей ситуация для Volkswagen выглядит мрачно. Продажи Jetta упали на 24,4%, а Golf GTI и Golf R - сразу на 34,7%. Кроссоверы также не спасли ситуацию: Atlas и Atlas Cross Sport вместе едва превысили 102 тысячи продаж, Taos потерял 13,6%, а Tiguan - 16,7%.

Частично это объясняют ожиданием покупателей на обновленную версию, но факт остается фактом - год завершился спадом. Всего Volkswagen продал в США 329 813 автомобилей, что на 13% меньше, чем годом ранее. В итоге бренд уступил даже Mazda, которая реализовала более 410 тысяч машин.

Audi - еще худшие показатели

У Audi ситуация оказалась еще более сложной. Продажи марки сократились на 16% - до 164 942 автомобилей. Это поставило бренд позади Cadillac, Lexus и BMW по итогам года. Фактически рост показали лишь две модели - A7 и Q8, каждая из которых прибавила по 5%.

На бумаге впечатляет результат Q6 e-tron - +1681%, но тут все объясняется поздним стартом продаж и скудной базой предыдущего года. В реальности же модель нашла 17 207 покупателей - хороший, но не революционный результат.

Электрические Audi: выборочный успех

Спрос на электрические Audi оставался нестабильным. Продажи e-tron GT упали на 59%, тогда как новый A6 e-tron Sportback собрал 3 931 заказ. Снятый с производства Q8 e-tron практически исчез с рынка - что и объясняет резкое падение его продаж.

Ставка на обновление, но время еще не пришло

Отчасти слабые результаты Audi объясняются масштабным обновлением модельного ряда. Новые A5, A6, Q3 и Q5 уже появляются на рынке США или вот-вот дебютируют. В то же время в линейке остаются устаревшие модели, которые тянут статистику вниз.

Один из самых ярких примеров - Audi Q7. Его продажи упали на 12% - до 18 381 автомобиля. Для сравнения, Lexus за тот же период продал более 57 тысяч кроссоверов TX.