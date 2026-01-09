AUDI E5 Sportback стал автомобилем года в Китае 2026 года

E5 Sportback является первой серийной моделью бренда AUDI, созданного в рамках сотрудничества Audi и SAIC специально для Китая, и демонстрирует новый подход компании к развитию премиальных электромобилей в регионе.

Генеральный директор AUDI AG Гернот Деллнер отметил, что эта награда подтверждает уникальную стратегию Audi в Китае, которая предусматривает параллельное развитие двух сильных брендов и глубокую интеграцию локальных инноваций. По его словам, отзывы клиентов и экспертов свидетельствуют о правильном курсе трансформации компании в направлении электрификации и интеллектуального подключенного вождения на одном из самых конкурентных рынков мира.

Генеральный директор совместного проекта Audi и SAIC Фермин Сонейра отметил, что бренд AUDI создавался с глубоким пониманием ожиданий нового поколения китайских покупателей. Они стремятся получить динамику вождения, качество и безопасность, присущие Audi, но одновременно ожидают бесшовной интеграции автомобиля в собственную цифровую экосистему.

Именно эту философию, по словам Сонейры, воплощает AUDI E5 Sportback, сочетая инженерное наследие немецкого бренда с технологическими возможностями китайского рынка. Электрический фастбэк способен развивать мощность до 579 кВт (787 л.с.) и получил максимальный запас хода до 770 километров. Линейка силовых агрегатов включает четыре варианта с задним приводом или полным приводом quattro, а разгон с места до 100 км/ч в самой мощной версии занимает всего 3,4 секунды.

Автомобиль построен на новой платформе Advanced Digitized Platform, которая открывает доступ к функциям подключенного автомобиля нового поколения и поддерживает полноценные беспроводные обновления программного обеспечения.

Признание на рынке основывается на четырех ключевых составляющих продукта: новаторской интерпретации фирменного языка дизайна, динамике вождения с аутентичной ДНК Audi и точным управлением, премиальном качестве материалов и спокойной атмосфере салона, а также бескомпромиссном внимании к безопасности, что реализуется через стандартный набор современных систем помощи водителю.

Бренд AUDI был официально представлен в Шанхае в ноябре 2024 года, а E5 Sportback дебютировал как первая серийная модель на Шанхайском автосалоне в апреле 2025-го. Серийное производство стартовало в августе на специализированном заводе AUDI Intelligent в Шанхае, в тот же день открылся прием заказов.

Поставки автомобилей клиентам начались после официального запуска модели на рынок в сентябре. Уже в ноябре 2025 года бренд представил на автосалоне в Гуанчжоу концепт AUDI E SUV, а серийная модель AUDI E7X на его основе должна выйти на рынок в 2026 году.