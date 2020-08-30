Нідерландський виробник ексклюзивних спорткарів ручної роботи а двадцять років свого існування випустив не більше п'яти сотень машин, що робить кожен з них справжнім раритетом. Чудовий статус, та для бізнесу він вбивчий.

Наразі в лінійці виробника заявлена лише одна модель – Spyker C8 Preliator, представлена у 2016 році. Однак і вона не випускається. Скоро все має змінитись.

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Фото: Spyker C8 Preliator / Spyker

Прийшов час для повернення у гру і розширення лінійки. Це означає не лише початок випуску для C8 Preliator, через чотири роки, після його прем’єри, а й шанс на серію для забутого концепта екстравагантного кросовера Spyker D8 Peking-to-Paris та ще одного концепта під назвою B6 Venator. Британське видання Autocar довідалось, що власник команди SMP Racing Борис Ротенберг та його діловий партнер Міхаїл Пессі прийняли Spyker до складу своїх компаній.

Фото: Spyker C8 Laviolette / Spyker

Spyker C8 Preliator був представлений на автосалоні в Женеві 2016 року. Передбачалось, що суперкар оснащуватиметься 5-літровим атмосферним V8 від Koenigsegg, з віддачею у 600 кінських сил і 600 Нм крутного моменту, хоча у виробничої версії характеристики можуть змінитись.



Фото: концепт супер-кросовера Spyker D8 Peking-to-Paris / Spyker

З новими інвесторами Spyker планує розпочати випуск усіх трьох моделей вже у 2021 році.

Фото: концепти B6 Venator та B6 Venator Spyder / Spyker

“Очевидно, що у Spyker було кілька дуже важких років, відколи припинила існування Saab Automobile AB у 2011 році. З новим партнерством ці дні точно позаду і Spyker стане важливим гравцем у сегменті суперспортивних автомобілів”, – заявив представник компанії Spyker виданню Autocar.

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