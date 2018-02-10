Розібратися, що собою являє двигун TSI, варто всім, хто розглядає мотор подібного типу в якості силового агрегату свого автомобіля. Такі двигуни мають серйозні конструктивні особливості, про які варто знати.

Якщо ми хочемо зрозуміти, що являє собою двигун TSI, то потрібно перш за все відзначити, що абревіатура TSI належить німецькому концерну VW Group, в той час як у інших автовиробників подібні мотори носять інші найменування (про це нижче). Об'єднує їх усіх малий робочий об'єм при високих експлуатаційних характеристиках.

Так, даунсайзінгові мотори справді легкі і компактні, проте власникові від цого мало зиску. В першу чергу від цього виграє виробник, який економить метеріали.

Читайте також: Чем опасны коробки DSG

Досягається це за рахунок комплексу конструкційних рішень, в першу чергу – застосування вприскування бензину безпосередньо в циліндр, а не в колектор (т.зв. безпосереднє уприскування - Direct Injection), і турбонаддува. Безпосереднє впорскування при високому тиску палива (близько 50 кг / см2) дозволяє знизити витрату бензину на деяких режимах, а наддув при цьому покращує тягово-швидкісні характеристики мотора при його малому робочому об`ємі.

Читайте також: Що таке гібридний автомобіль



Тобто виходить, що за рахунок технологій конструктори змогли зробити мотор менше і легше, зберігши при цьому потужність і крутний момент, як у колишніх «великих» моторів. Такий тренд в моторобудуванні назвали даунсайзінг – від англійських слів знижувати і розмір. Залежно від ступеня форсування, нинішні даунсайзінгові двигуни при об`ємі 1,0 – 1,4 л мають показники потужності на рівні колишніх 2,0-літрових атмосферників. Крім того, подібні агрегати називають особливо економічними та екологічними.

Читайте також: Як зробити автомобіль більш економічним

Літрів менше – дуємо більше

Загальносвітова тенденція геометричного зменшення двигунів впроваджується в Україні зі скрипом. Незважаючи на модне слово даунсайзінг, яким назвали цей рух, наша людина вважає негожим їздити на автомобілі з моторчиком, об`єм якого менше, ніж у «Запорожця». А якщо ще додати, що багато таких мотори позбавлені одного (BMW, Ford, Peugeot , Citroen) або двох (Fiat) циліндрів з чотирьох можливих, то навіть найбільш вагомі аргументи щодо високих характеристик тут спрацьовують через раз. Тим більше, що в експлуатації у турбованих малооб'ємників теж не все ідеально.

Найрадикальніші турбомотори з цієї когорти зробив Fiat. Двоциліндрові Panda і 500-ті звучать як моторолери, проте геть кволими їх назвати не можна.

Так, обіцяної високої економічності можна досягти тільки при певному старанні, водій повинен раніше перемикатися вгору і не зловживати обертами вище 2000 - 2500 об. /хв. Такі мотори вимогливі до якості бензину і масла, багато власників скаржаться на невеликий ресурс в цілому.

Через наявність складних систем багато малооб'ємників демонструють високу ймовірність відмов. Адже заради того, щоб зробити маленький трициліндровий моторчик одночасно легким, потужним, тяговитим, економічним та екологічним моторобудівники оснащують його крім турбіни і безпосереднього вприскування іншими інноваціями.

Читайте також: Бум на електромобілі відкладається

Так, в одному агрегаті можуть бути присутніми чотири клапани на циліндр, муфта регулювання фаз впуску і випуску, вбудований в блок циліндрів випускний колектор, триконтурна система охолодження з електронно-керованим термостатом, маслонасос з регульованою продуктивністю ... Плюс комплекс заходів по боротьбі з вібраціями, без яких дво- або трициліндровий двигун буде безбожно трясти.

Щоб зняти с літрового моторчика 120 і більше коней, та ще й залишити його екологічним та економічним, конструктори застосовують цілий комплекс додаткових систем.

Однак, в Європі даунсайзінг вже давно прижився – плюси у нього і справді є. Такі турбомоторчики дійсно можуть енергійно прискорювати машину, (хоча і доводиться точно ловити момент перемикання передач, щоб не проґавити пік крутного моменту. А якщо так само ретельно перемикатися за неспішної їзди – або довірити цю справу тямущій АКП – можна помітно економити паливо. Одне слово, подібні агрегати є в моторних лінійках чи не всіх автовиробників зі світовим ім'ям: VW Group (TSI/FSI), Ford (EcoBoost), Fiat (TwinAir), PSA (Turbo PureTech), Renault (TCe), BMW.

Читайте також: 5 міфів про встановлення ГБО: знижуємо витрати на паливо

Злі язики говорять, що малооб'ємні турбомоторчики скоро відправлять у відставку. Прямих свідчень про це поки не спостерігаємо. У будь-якому випадку це не означає, що хтось, розібравшись, що представляє собою двигун типу TSI, TCe, TwinAir і ін., мусить сьогодні відмовлятися від можливості записати їх у свій автопарк. Але якщо дух першопрохідців і новаторства вам чужий – то що ж, старих добрих повнорозмірних атмосферників в салонах і на авторинках поки ще хоч греблю гати!

Нагадаємо також, що нещодавно експерти Auto24 розповіли, чим вигідні гібридні автомобілі та у чому їхні недоліки.