Вам не здавалось дивним, що майже усі престижні, дорогі або спортивні автомобілі мають задній або повний привід, а бюджетні – лише передній? Суть цього явища була закладена ще в 30-ті роки.

В цьому році виповнюється 89 років першому серійного автомобіля з переднім приводом - моделі Front F1 німецької фірми DKW. Саме тоді були зроблені перші спроби зекономити при виготовлені авто.

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Історія марки DKW витіювата. Заснована в 1916 році компанія повинна була виробляти парові автомобілі. DKW так і розшифровується - Dampf Kraft Wagen, що в перекладі з німецької мови означає “парова машина”. Але замість цього десь на десятому році існування DKW стала найбільшим в світі виробником ... мотоциклів!

Все через кризу

А становлення фірми як виробника автомобілів почалося трохи пізніше. У 1928 році компанія DKW купила на той момент не найуспішнішу марку Audi. Спочатку нові господарі хотіли заробити, оснастивши флагманські автомобілі цього бренду моторами V8. Але сталася криза, і ринок зажадав моделей, м'яко кажучи, дешевше ...

Восени 1930 року інженерам DKW доручили створити принципово новий для ринку доступний автомобіль. Через кілька місяців, у лютому 1931-го, під назвою Front F1 ця модель дебютувала на автосалоні в Берліні. Слово Front (в перекладі з англійської - “передній”) вказувало на головне ноу-хау в конструкції: передній привід вперше на серійному автомобілі!

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Іншими особливостями новинки стали поперечне розташування двигуна і електростартер. І те й інше тоді вважалося екзотикою, чого не скажеш про решту конструкції моделі: відкритий двомісний кузов був тут дерев'яним, а мотор - мотоциклетним, об'ємом 0,6 л і потужністю всього 15 л.с.

Родстер вийшов економічним - середня витрата палива становив близько 7 л на 100 км, - але тихохідним: більше 70 км / год не розганявся. Для порівняння: «справжні» Audi в ті часи вже розвивали більше ста. Правда, коштували вони майже вдвічі дорожче ... Укупі з переднім приводом невисока ціна стала запорукою успіху F1 - за 11 років модель розійшлася тиражем в 270 000 штук!

Гідний спадкоємець

Останній автомобіль DKW був випущений в 1968 році. Після цього марка переродилася в компанію Audi, яка належить тепер концерну Volkswagen. І хоча сучасні Audi не рівня скромним Front F1 - вони крупніше, розкішніше, дорожче, - передній привод для більшості моделей залишився штатним, а повний привід quattro, що з'явився в 1980 році ... Втім, це вже зовсім інша історія.

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