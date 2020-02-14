Вам не казалось странным, что почти все престижные, дорогие или спортивные автомобили имеют задний или полный привод, а бюджетные – только передний? Суть этого явления была заложена еще в 30-е годы.

В этом году исполняется 89 лет первому серийному автомобилю с передним приводом – модели Front F1 немецкой фирмы DKW. Именно тогда были сделаны первые попытки сэкономить при изготовлении автомобиля.

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История марки DKW затейливая. Основанная в 1916 году компания должна была производить паровые автомобили. DKW так и расшифровывается – Dampf Kraft Wagen, что в переводе с немецкого языка означает "паровая машина". Но вместо этого где-то на десятом году существования DKW стала крупнейшим в мире производителем ... мотоциклов!

Все из-за кризиса

А становление фирмы как производителя автомобилей началось чуть позже. В 1928 году компания DKW купила на тот момент не самую успешную марку Audi. Сначала новые хозяева хотели заработать, оснастив флагманские автомобили этого бренда моторами V8. Но грянул кризис, и рынок потребовал моделей, мягко говоря, по-дешевле ...

Осенью 1930 году инженер DKW поручили создать принципиально новый для рынка доступный автомобиль. Через несколько месяцев, в феврале 1931-го, под названием Front F1 эта модель дебютировала на автосалоне в Берлине. Слово Front (в переводе с английского – "передний") указывало на главный ноу-хау в конструкции: передний привод впервые на серийном автомобиле!

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Другими особенностями новинки стали поперечное расположение двигателя и электростартер. И то и другое тогда считалось экзотикой, чего не скажешь об остальных конструкции модели: открытый двухместный кузов был здесь деревянным, а мотор – мотоциклетным, объемом 0,6 л и мощностью всего 15 л.с.

Родстер получился экономичным – средний расход топлива составил около 7 л на 100 км, – но тихоходным: более 70 км/ч не разгонялся. Для сравнения: "настоящие" Audi в те времена уже развивали более ста. Правда, стоили они почти вдвое дороже ... Вкупе с передним приводом невысокая цена стала залогом успеха F1 – за 11 лет модель разошлась тиражом в 270 тысяч штук!

Достойный наследник

Последний автомобиль DKW был выпущен в 1968 году. После этого марка переродилась в компанию Audi, которая принадлежит теперь концерну Volkswagen. И хотя современные Audi рознь скромным Front F1 – они крупнее, роскошнее, дороже, – передний привод для большинства моделей остался штатным, а полный привод quattro, появившийся в 1980 году ... Впрочем, это уже совсем другая история.

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