Колись це був Jeep DJ, відомий також як Dispatcher – здешевлений комерційний варіант повнопривідного CJ з приводом лише однієї осі і вантажним відсіком замість пасажирського салону. Для пошти.

Jeep DJ з парою двигунів Chevy Small Block 350 та дуже цікавим дизайном продають на eBay за $15 000.

Також цікаво: EuroNCAP назвала найбезпечніші автомобілі 2018 року

Автомобіль, виставлений на продаж на eBay, більше нагадує іграшковий з серії Хот-род від Hot Wheels, однак він справжній і добре працює. Довжина рами перевищує 520 см, 35-дюймові колеса розміщені по краях конструкції. Кабіна від Jeep DJ “висить” на задньому колесі, а між нею і відкритими передніми колесами височіє пара потужних двигунів V8. Гарна іграшка для великих хлопчиків.

Фото: кастом хот-род на базі Jeep DJ5 1983 року / eBay, Craigslist

Jeep DJ5 1983 року випуску оснащено парою однакових моторів Chevy 355 – розточених Chevy 350, об’ємом 5,7 літра. Потужність кожного – близько 200 кінських сил. Вони встановлені один за одним і працюють у тріо з трьохступінчастою автоматичною коробкою передач. Усі оберти передаються на задню вісь від Jeep XJ 1993 року. Цікаво, що двигуни охолоджуються двома бічними радіаторами, з закріпленими на них електричними вентиляторами.

Шини – 35-дюймові позашляхові. Зупиняють машину дискові гальма на передній осі та барабанні на задній. Власник повідомляє, що на трасі при швидкості 95-100 км/год машиною можна з легкістю керувати однією рукою.

Також цікаво: McLaren випустила карбоновий смартфон