Дизельне пальне дорожачатиме найближчим часом

Невпинне зростання цін на дизельне пальне в Європі не залишає шансів для стабільності залежного українського ринку. Першими ціни підняли «преміальні» мережі, слідом — більшість інших операторів. І цей тренд триватиме, адже чинників подорожчання стає дедалі більше, пише enkorr.ua.

Читайте також: Взимку пальне буде дорожчати через чергове підвищення податків

Залежність від ЄС

Минулий тиждень приніс чергове підвищення європейських котирувань на дизпаливо — на 27 доларів за тонну (приблизно +1,13 грн/л). У сумі за останні два тижні ціни зросли на 94 долари за тонну, або майже на 4 грн/л. За останній місяць загальне збільшення закупівельної вартості становить близько 6 грн/л.

Додатковими причинами тиску на залежний від ЄС український ринок стали обмеження постачань через негоду на півдні, затяжна блокада румунського напрямку, відсутність можливості використання нафтопроводу та обмежений ресурс із Литви.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня гуртова вартість дизеля за тиждень піднялася на 2,17 грн/л — до 52,38 грн/л. З третьої декади жовтня приріст становить 5,46 грн/л.

У роздрібному сегменті тижневе зростання склало 1,03 грн/л, а загалом від жовтня — 1,49 грн/л. Це свідчить, що роздрібна ціна ще не встигла повністю відреагувати на подорожчання гурту, тому тренд підвищення збережеться.

Різке скорочення маржі

Повільне реагування роздрібу на зростання гуртових котирувань призвело до зменшення маржі. За тиждень спред між гуртом і роздробом скоротився на 45%, до 4,94 грн/л — найнижчого рівня з лютого 2024 року.

У середньому за 10 днів листопада націнка становила 5,48 грн/л, що на 2,64 грн/л менше, ніж у жовтні, і на 3,05 грн/л нижче від середнього показника з початку року.

Читайте також: Дизельне пальне дорожчає через санкції

Компенсувати це коштом бензину не вдасться: хоча гуртова вартість бензину від 22 жовтня зросла на 0,40 грн/л, роздріб навпаки знизився на 0,23 грн/л. Таким чином маржа зменшилася на 0,63 грн/л — до 8,83 грн/л.

Скраплений газ наразі зберігає стабільність: після зростання у жовтні його гуртова вартість у листопаді підвищилася лише на 100 грн/т (приблизно 0,05 грн/л), до 54 670 грн/т, а роздрібна ціна залишилася майже незмінною — 34,35 грн/л.

Хто підняв ціни найбільше

Найбільше за тиждень — з 3 по 10 листопада — дизель подорожчав на АЗС мережі «Маркет»: плюс 3 грн/л, до 55,99 грн/л. Цей оператор також підняв ціни на бензин А-95 на 2 грн/л (до 57,49 грн/л).

На 2 грн/л зросли ціни на дизель у мережах VST і Parallel — відповідно до 55,90 грн/л і 55,78 грн/л.

SOCAR також додав 1–2 грн/л, зрівнявши ціни з ОККО та WOG не лише у Київській, а й в Одеській області.

UPG підняла вартість на 1,60 грн/л — до 57,50 грн/л, майже зрівнявшись із преміум-сегментом (різниця з ОККО скоротилася до 60 коп./л).

Більшість інших операторів — ОККО, WOG, Chipo, «Укрнафта», KLO, BVS, «Автотранс» — підняли ціни на 1 грн/л.

Хто зберігає доступність

На ринку зберігаються окремі випадки занижених цін, які, на перший погляд, виглядають економічно необґрунтованими. Зокрема, мережа «Фактор» продавала дизель по 51,50 грн/л — майже на гривню дешевше за середню гуртову вартість.

Читайте також: Названо найкращі дизельні авто

Подібна ситуація у «БРСМ»: у низці регіонів дизель коштував 51,49–51,99 грн/л, тобто лише на 34 коп./л дорожче за гурт. За таких умов реалізація виглядає збитковою.

Буде дорожчати далі

Зниження маржинальності на дизелі створює передумови для подальшого зростання цін на стелах. Враховуючи поточні тренди, ринок має потенціал до підвищення як мінімум на 2,50 грн/л у найближчі тижні.