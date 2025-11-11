Дизельное топливо будет дорожать в ближайшее время

Неустанный рост цен на дизельное топливо в Европе не оставляет шансов для стабильности зависимого украинского рынка. Первыми цены подняли "премиальные" сети, следом - большинство других операторов. И этот тренд будет продолжаться, ведь факторов подорожания становится все больше, пишет enkorr.ua.

Зависимость от ЕС

Прошедшая неделя принесла очередное повышение европейских котировок на дизтопливо - на 27 долларов за тонну (примерно +1,13 грн/л). В сумме за последние две недели цены выросли на 94 доллара за тонну, или почти на 4 грн/л. За последний месяц общее увеличение закупочной стоимости составляет около 6 грн/л.

Дополнительными причинами давления на зависимый от ЕС украинский рынок стали ограничения поставок из-за непогоды на юге, затяжная блокада румынского направления, отсутствие возможности использования нефтепровода и ограниченный ресурс из Литвы.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", средняя оптовая стоимость дизеля за неделю поднялась на 2,17 грн/л - до 52,38 грн/л. С третьей декады октября прирост составляет 5,46 грн/л.

В розничном сегменте недельный рост составил 1,03 грн/л, а в целом с октября - 1,49 грн/л. Это свидетельствует, что розничная цена еще не успела полностью отреагировать на подорожание опта, поэтому тренд повышения сохранится.

Резкое сокращение маржи

Медленное реагирование розницы на рост оптовых котировок привело к уменьшению маржи. За неделю спред между оптом и розницей сократился на 45%, до 4,94 грн/л - самого низкого уровня с февраля 2024 года.

В среднем за 10 дней ноября наценка составила 5,48 грн/л, что на 2,64 грн/л меньше, чем в октябре, и на 3,05 грн/л ниже среднего показателя с начала года.

Компенсировать это за счет бензина не удастся: хотя оптовая стоимость бензина от 22 октября выросла на 0,40 грн/л, розница наоборот снизилась на 0,23 грн/л. Таким образом маржа уменьшилась на 0,63 грн/л - до 8,83 грн/л.

Сжиженный газ пока сохраняет стабильность: после роста в октябре его оптовая стоимость в ноябре повысилась лишь на 100 грн/т (примерно 0,05 грн/л), до 54 670 грн/т, а розничная цена осталась почти неизменной - 34,35 грн/л.

Кто поднял цены больше всего

Больше всего за неделю - с 3 по 10 ноября - дизель подорожал на АЗС сети "Маркет": плюс 3 грн/л, до 55,99 грн/л. Этот оператор также поднял цены на бензин А-95 на 2 грн/л (до 57,49 грн/л).

На 2 грн/л выросли цены на дизель в сетях VST и Parallel - соответственно до 55,90 грн/л и 55,78 грн/л.

SOCAR также добавил 1–2 грн/л, уравняв цены с ОККО и WOG не только в Киевской, но и в Одесской области.

UPG подняла стоимость на 1,60 грн/л - до 57,50 грн/л, почти сравнявшись с премиум-сегментом (разница с ОККО сократилась до 60 коп./л).

Большинство других операторов - ОККО, WOG, Chipo, "Укрнафта", KLO, BVS, "Автотранс" - подняли цены на 1 грн/л.

Кто сохраняет доступность

На рынке сохраняются отдельные случаи заниженных цен, которые на первый взгляд выглядят экономически необоснованными. В частности, сеть "Фактор" продавала дизель по 51,50 грн/л - почти на гривну дешевле средней оптовой стоимости.

Подобная ситуация в "БРСМ": в ряде регионов дизель стоил 51,49–51,99 грн/л, то есть всего на 34 коп./л дороже опта. При таких условиях реализация на первый взгляд выглядит убыточной.

Будет дорожать дальше

Снижение маржинальности на дизеле создает предпосылки для дальнейшего роста цен на стелах. Учитывая текущие тренды, рынок имеет потенциал к повышению как минимум на 2,50 грн/л в ближайшие недели.