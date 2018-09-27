Технологію обіцяють вивести на ринок у 2020 році.



До 2020 року компанія Audi обіцяє вивести на ринок батареї з підтримкою зарядки потужністю у 350 кіловат.

Акумулятори та зарядні станції нового покоління дозволять поповнювати запас енергії на 80 відсотків за 12 хвилин.

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Першою моделлю, котра отримає таку батарею чотиридверний гранд-турер e-tron GT. Схожу можливість пообіцяли і Porsche Taycan.

Нещодавно представлений Audi e-tron здатний підключатися до 150-кіловатних зарядних станцій і поповнювати запас енергії до 80 відсотків за півгодини.

Швидкісні зарядні станції будуватиме мережа Ionity, розгортанням котрої у Європі займається консорціум виробників BMW, Daimler, Volkswagen та Ford. Всього до 2020 року планується відкрити 400 зарядних станцій потужністю 350 кіловат.

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