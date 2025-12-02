Електромобілі в Україні вже почали дорожчати, а традиційні ДВЗ - дешевшати: аналітика цін

Експерти Інституту досліджень авторинку на основі даних агрегатора Automoto.ua проаналізували цінову динаміку на вторинному ринку легковиків за останній рік (з листопада 2024 по листопад 2025).

Ось як виглядає ситуація у розрізі типів пального:

Дизель та ГБО: рух донизу

Найпомітніший тренд року — здешевлення автомобілів у класичних паливних категоріях.

Дизель: Рік тому (у листопаді 2024) медіанна ціна дизельного легковика становила $7 900. За 12 місяців вона плавно, але впевнено знизилася до $7 000 (—11%). Це свідчить не так про зниження попиту, як про наповнення ринку більш віковими та доступними авто з Європи, які «тягнуть» середню ціну вниз.

ГБО (Газ/Бензин): Тут падіння ще відчутніше. З $3 700 ціна опустилася до психологічної позначки в $3 000 (—19%). Сегмент авто з ГБО остаточно перетворюється на «вхідний квиток» у світ автомобілістів. Сьогодні машина з газом — це найбюджетніший спосіб пересування, і ціни на самі авто це підтверджують.

Бензин: острів стабільності: Бензинові авто демонструють дивовижну стійкість. Рік почався з позначки $6 700, у лютому просів до $6 000, але до листопада 2025 року ціна майже повернулася на старт — $6 650. Це «золота середина» ринку: бензинові авто залишаються зрозумілим і прогнозованим вибором для більшості, не демонструючи різких стрибків.

Гібриди: роздвоєна особистість. Найцікавіша, але й найбільш оманлива картина — у сегменті гібридів. Стартувавши з $16 500, до вересня ціна злетіла до $20 000, а рік завершується на позначці $19 100.

Здавалося б, шалений ріст (+15%)? Не зовсім. Причина такої волатильності — мізерна частка ринку (близько 2%). Коли пропозицій мало, будь-яка зміна в структурі оголошень різко змінює картину. Варто завезти партію свіжих гібридних кросоверів (2020+ років) — і медіана летить вгору. Варто їм продатися — і на ринку залишаються старі Prius, опускаючи ціну вниз. Тож цей графік показує не стільки здорожчання конкретних моделей, скільки нестабільність самої пропозиції.

Електромобілі: «свято» наближається. Сегмент електромобілів (BEV) демонструє парадоксальну, на перший погляд, динаміку. Зазвичай, при насиченні ринку та зростанні конкуренції ціни мають піти вниз. Але тут ми бачимо зворотний тренд: після весняного спаду до $15 800, ціни повільно, але впевнено пішли вгору, досягнувши до листопада позначки $17 000.

Головний драйвер цього зростання — календар. Наближення 2026 року, який «під ялинку» має повернути ПДВ на електромобілі, змушує ринок перестраховуватися. Продавці розуміють, що ера дешевого імпорту добігає кінця, тому вартість наявних в Україні «електричок» починає підтягуватися до майбутніх реалій ще до того, як вони настали.

Думка експерта Інституту досліджень авторинку:

«Ми бачимо чітку поляризацію ринку, де кожен сегмент живе за своїми правилами. Класичні авто (бензин) залишаються "островом стабільності" — тут ціни майже не змінилися за рік. А от дизель та ГБО прогнозовано дешевшають, стаючи вхідним квитком для покупців з обмеженим бюджетом.

А от в сегменті електромобілів зараз працює "психологічна економіка". Всупереч логіці насичення ринку, ціни поповзли вгору. Власники BEV діють на випередження: вони розуміють, що з поверненням ПДВ купити аналогічне авто у 2026 році буде значно дорожче. Тому ніхто не хоче продешевити сьогодні, закладаючи майбутнє податкове подорожчання в цінники вже зараз».