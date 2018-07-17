Якщо є гібридні автомобілі, то чому не бути гібридним велосипедам? І вони з'явилися – хоча насправді являють собою зовсім не те, що ми звикли розуміти під цим словом.

Що в нашому, автомобільному, розумінні означає слово гібрид? Звичайно, авто з особливою, здвоєною силовою установкою, що поєднує переваги двох типів двигунів. Але гібридним велосипедом чомусь назвали велик, що поєднує якості дорожньої та гірської моделей.

Зовні велосипед з електроприводом можна відрізнити по наявності батареї і більш масивної маточини одного з коліс або каретки.

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Автомобіліст назвав би такий транспорт, який поєднує два призначення, кросовером, але ми про інше: велосипеди з гібридною “силовою установкою” теж існують! Іноді знавці називають їх майже так само – велогібриди, і ось про них ми сьогодні і поговоримо. Зазначимо, що плутанини цьому питанню додає той факт, що велогибридами часто називають і звичайні дешеві електровелосипеди.

Велогібридна сутність

Як і автомобіль-гібрид, велосипед-гібрид поєднує традиційний привід з електричним. І якщо з електричним все зрозуміло, то традиційним у велогибрида виступає не ДВС, а пара звичайних педалей. Яким же чином взаємодіють вони і електродвигун?

Найчастіше електродвигун вбудовують прямо в маточину колеса, але це підходить тільки для двигунів невеликої потужності

Головна відмінність велосипеда з гібридним приводом від електричного велосипеда в тому, що гібрид не просто приводить в дію одне з коліс велика. Гібридний велопривод допомагає людині тільки тоді, коли вона сама крутить педалі. І чим активніше вона крутить, тим активніша допомога електрики. Ось така гібридна хитрість, яка не дає людині повністю розслабитися.

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Власне, все правильно: сьогодні багато хто з нас використовує велосипед як спортивний снаряд і спосіб тренувати організм, а яке ж буде тренування, якщо велосипед поїде сам, на одній тільки електриці? Тому і цінують велосипеди з гібридним приводом у розвинених країнах, де громадяни багато думають про екологію, про здоров'я, і мають кошти на недешеві снаряди для його підтримки в належному стані. А вартує фірмовий велогібрид чимало – близько 3000 євро.

Що де сховано

Стосовно конструкції, велогібрид мало чим відрізняється від звичайного велосипеда з заводським комплектом електроприводу. Той самий, пов'язаний із заднім колесом електромотор, та сама акумуляторна батарея, ручка управління тягою мотоциклетного типу, але... Крім двох режимів руху – чисто м'язового і чисто електричного – є третій, іноді званий “Помічник” (assistant). Коли він активований, вам все одно доводиться крутити педалі, але робити це набагато легше, оскільки електропривід допомагає вам.

Приводи для електробайків розробляють у числі інших й компанії автомобільного профілю. На фото – готовий варіант гібридного приводу, що розміщується на місці каретки

Цікаво, що ступінь допомоги залежить від того, наскільки старанно людина тисне на педалі сама. Чим активніше налягаєш на педалі – тим активніше допомагає тобі електрика. Якщо прикладене до педалей зусилля слабшає, слабшає і сила тяги на ведучому колесі. За таке дозування зусилля відповідає спеціальний датчик, схований в каретці. Інтенсивність допомоги іноді можна регулювати перемикачем, який пропонує кілька рівнів.

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Звісно, в режимі “Помічник” електробайк проїжджає на одній зарядці більше, ніж у режимі чистої електротяги. Середня цифра становить 30 – 60 км. Пробіг залежить від ємності батареї, в середньому це близько 5-10 Ач, а моделі ємністю 25 – 30 Ач дають можливість проїхати до 80 км. Максимальна швидкість электровелика – від 40 до 60 км/год, хоча є моделі, що розвивають і 100 км/ч.

Один з варіантів розміщення велоаккумулятора – під багажником. Внизу видно вбудований в маточину електродвигун

На гібридному електровелосипеді фабричного виробництва електромотор може бути розміщено в різних місцях: в маточині колеса (переднього, заднього або обох), або біля каретки. Батарея іноді укладена під багажником, іноді кріпиться до рами. Зручно, коли акумулятор з’ємний – тоді його можна забирати додому або в офіс для підзарядки, та й з точки зору захисту від зловмисників так буде надійніше.

Через велику масу піднімати велогібрид на бордюр або сходинки значно важче, тим більше жінкам

Мабуть, єдиний серйозний недолік електровелосипеда (крім високої ціни, звісно) – значна маса, яка становить у середньому 25 – 30 кг. Адже такий транспорт, незважаючи на привід, за призначенням залишається велосипедом: його часто доводиться піднімати на бордюр, заносити по сходах, перекочувати через інші перешкоди. Але тут нічого не поробиш, така сплата за динаміку і комфортність пересування.

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