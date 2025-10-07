Електричний Avatr 06 з пробігом в 1000 км загорівся на парковці: фото

Інцидент стався 5 жовтня на парковці у селі Дунбі провінції Фуцзянь. Як повідомляє CarNewsChina, посилаючись на видання The Sanxiang Daily, автомобіль Avatr 06 раптово загорівся, коли стояв на парковці. На кадрах із місця події видно полум’я, яке швидко охопило кузов. У результаті зайнялося ще сім поруч припаркованих машин — серед них Audi, BMW, Mazda та Aion.

Зазначається, що окрім автівок ніхто не постраждав. Власниця електрокара розповіла журналістам, що придбала машину 28 серпня 2025 року, а пробіг становив лише 1066 км. За кілька хвилин до займання додаток Avatr показав температуру в салоні 76,4°C. Дим почав іти з району переднього пасажирського сидіння.

Представники Avatr, Changan і CATL поки офіційно не коментували інцидент. Виробник, за словами власниці, зв’язався з нею та пообіцяв “належне вирішення ситуації”. Деякі китайські автоексперти припускають, що причиною міг стати аксесуар або пляшка парфумів, залишена на центральній консолі — можливо, скло виконало роль лінзи для сонячних променів, що й призвело до займання.

Детальніше про Avatr 06

Avatr 06 — це повністю електричний седан середнього розміру, спільна розробка компаній Changan, Huawei та CATL. Модель дебютувала 19 квітня 2025 року.

Основні характеристики:

Довжина — 4855 мм, ширина — 1960 мм, висота — 1450 мм, колісна база — 2940 мм;

Потужність: від 338 до 590 к.с.;

Акумулятор CATL ємністю 72,88 кВт-год;

Запас ходу — 600–650 км (CLTC);

Також доступна версія EREV (електромобіль з подовжувачем запасу ходу) на 231 кВт (310 к.с.).

Вартість моделі в Китаї — від 209 900 до 279 900 юанів (≈29 480–39 300 доларів). За даними China EV DataTracker, за період з квітня по серпень Avatr продав понад 24 000 одиниць цієї моделі. Пожежа Avatr 06 — перший відомий випадок займання моделей бренду, який позиціонує себе як преміальний підбренд Changan і технологічного партнера Huawei. Однак, оскільки акумулятор, вірогідно, не став джерелом займання, цей випадок навряд чи суттєво вплине на репутацію бренду.