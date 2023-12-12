Вісім з протестованих автомобілів отримали п'ятизіркові рейтинги.

На початку грудня 2023 року Euro NCAP представив результати безпеки одинадцяти автомобілів: Volkswagen ID.7, BMW 5 Series, Mercedes-EQ EQE SUV, BYD TANG, Kia EV9, XPENG G9, VinFast VF8, smart №3, BYD SEAL-U, Honda ZR-V і Hyundai KONA.

Більшість із них – електромобілі, але цього разу в огляді багато важчих, потужніших та вищих автомобілів, які не лише піддають ризику інших водіїв, але й мають негативний вплив на навколишнє середовище. З 11 оцінених нових автомобілів лише три важать менше двох тонн, і лише один, Smart №3, класифікується як невеликий сімейний автомобіль.

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Зростання попиту на електромобілі відкриває можливості для нових учасників на європейському ринку. Кілька автомобілів, протестованих у 2023 році, були від китайських виробників, які прагнули довести свою актуальність для європейських покупців. Вперше в лінійці також є автомобіль з В'єтнаму. Позитивним є те, що виробники, відомі чи нові, добре реагують на вимоги Euro NCAP, які набули чинності на початку цього року, і 8 з одинадцяти автомобілів отримали п’ятизірковий рейтинг.

Роками Euro NCAP звинувачували у підвищенні ваги автомобілів. Вважалося, що додаткові засоби безпеки означають додаткову масу. Насправді цього ніколи не було, і збільшення ваги транспортного засобу, яке ми спостерігаємо сьогодні, безумовно, не пов’язане з безпекою – це залежить від того, що споживачі віддають перевагу більшим транспортним засобам, а також до електрифікації, коли використовуються все більші акумулятори. Але це тенденція не сприяє ні безпеці, ні навколишньому середовищу: великі, важкі автомобілі, як правило, менш енергоефективні, ніж малі, легкі, і виникає занепокоєння щодо безпеки, коли ці два типи транспортних засобів стикаються або, що ще гірше, коли вони стикаються з велосипедистами чи пішоходами.

Результати краш-тестів Euro NCAP у грудні 2023 року:

Volkswagen ID.7 — це середньорозмірний електричний сімейний чотиридверний автомобіль, схожий за розміром на Passat, який зараз знято з виробництва. Він показав чудову всебічну безпеку в разі аварії з високим 95% балом у захисті дорослих і досягнувши одного з найкращих загальних результатів року. Цей автомобіль також забезпечує непоганий захист іншим, з ким він може стикнутися під час подорожі.

Трохи менший за свого попередника, BMW 5 серії поступається Volkswagen за показниками безпеки, хоча не настільки добре захистив тазові та стегнові кістки під час тесту на лобове зіткнення. Обидва німецькі авто отримали п’ятизіркову оцінку.

Mercedes-EQ EQE — це потужний електричний позашляховик із відповідною ціною, який загалом демонструє дуже хороші характеристики, особливо завдяки допоміжним технологіям безпеки. Автомобіль підвела недостатня міцність центральної системи подушок безпеки автомобіля, яка показала потенційну травму голови для пасажирів спереду. Він теж отримує п'ятизірковий рейтинг.

Першим китайським автомобілем у грудневій лінійці Euro NCAP є BYD TANG, який приєднується до трьох інших автомобілів BYD як п’ятизірковий. BYD є одним із найбільших у світі виробників акумуляторів протягом багатьох років і виробником електромобілів у Китаї протягом майже десяти років, тому, попри те, що компанія є новою для Європи, компанія має великий виробничий досвід, з якого інші виробники автомобілів можуть повчитися. BYD підтверджує свою безпеку, отримавши хорошу загальну оцінку та п’ять зірок.

У цій серії краш-тестів Euro NCAP протестувала невеликий позашляховик від BYD, SEAL-U, який також показав хороші результати, отримавши повну кількість балів. Все ще важкий – понад дві тонни, автомобіль менший за більшість інших позашляховиків, протестованих цього разу.

Разом із BYD SEAL, корейський Kia EV9 є претендентом на звання «Автомобіль року 2024». Це перший трирядний електромобіль Kia, тож він дуже великий. Автомобіль оснащений набором засобів безпеки для дітей і має хороші динамічні характеристики, отримавши комфортну п’ятизіркову оцінку.

XPENG G9 є другим китайським автомобілем бренду XPENG, який перевірив Euro NCAP. Він отримав подвійну п’ятизіркову оцінку, оскільки пройшов одночасне тестування на безпеку та Green NCAP. Під час тестування на безпеку позашляховик G9 загалом показав хороші результати, за винятком невеликого жіночого манекена водія, який «підводився» під час тесту. Це дозволило тазу манекена прослизнути під поясну частину пояса, що свідчить про вищий ризик травми живота. Захист голови пішохода був не таким хорошим, як у багатьох інших автомобілів, протестованих у цьому випуску. Попри це, G9 відповідав вимогам для отримання п’яти зірок Euro NCAP і сьогодні також отримав п’ятизірковий рейтинг від Green NCAP.

Smart №3 також виробляється в Китаї компанією Geely, і це другий електричний позашляховик компанії. Він більший за попередні транспортні засоби, виготовлені компанією Smart. В машини все ще існують певні проблеми, пов’язані з недостатньою ефективністю захисту збоку, і манекен пасажирів на передньому сидінні контактує під час тестування. Автомобіль не обладнано системою виявлення присутності дитини. Однак транспортному засобу все ще вдається досягти безпечної оцінки в п’ять зірок.

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В’єтнамський стартап з виробництва електромобілів VinFast нещодавно випустив свою першу модель у Європі — дворядний п’ятимісний позашляховик VF8, який став першим VinFast, який коли-небудь тестувався Euro NCAP. Автомобіль отримав чотири зірки через недостатню надійність системи безпеки, але в іншому випадку захист дітей і вразливих користувачів виявився хорошим.

Маленький позашляховик Honda ZR-V є єдиним автомобілем у цьому випуску, який пропонує чисту гібридну силову установку, і зі своєю спорядженою вагою 1,6 тонни є найлегшим автомобілем серед автомобілів, що оцінюються. Його продуктивність як у випробуваннях на зіткнення, так і в тестах на активну безпеку була трохи нижчою за п’ятизірковий поріг, що призвело до чотирьохзіркового рейтингу для ZR-V.

Останнім місцем і справжнім розчаруванням у цьому випуску став Hyundai KONA, який отримав чотири зірки, хоча насправді йому ледь пощастило уникнути трьох зірок. Цей результат пов’язаний з нестандартними результатами тестування, особливо щодо допомоги водієві та запобігання аварій. Hyundai зробив автомобіль більшим, щоб конкурувати в своєму класі, але компанія не повинна вважати, що її клієнти задоволені рівнем безпеки, який відстає від конкурентів.