Восемь из протестированных автомобилей получили пятизвездочные рейтинги.

В начале декабря 2023 года Euro NCAP представил результаты безопасности одиннадцати автомобилей: Volkswagen ID.7, BMW 5 Series, Mercedes-EQ EQE SUV, BYD TANG, Kia EV9, XPENG G9, VinFast VF8, smart №3, BYD SEAL-U, Honda ZR-V и Hyundai KONA.

Большинство из них – электромобили, но на этот раз в обзоре много тяжелых, мощных и высоких автомобилей, которые не только подвергают риску других водителей, но и оказывают негативное влияние на окружающую среду. Из 11 оцененных новых автомобилей только три весят менее двух тонн, и только один, Smart №3, классифицируется как небольшой семейный автомобиль.

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Рост спроса на электромобили открывает возможности для новых участников на европейском рынке. Несколько автомобилей, протестированных в 2023 году, были от китайских производителей, которые стремились доказать свою актуальность для европейских покупателей. Впервые в линейке также есть автомобиль из Вьетнама. Положительным является то, что производители, известные или новые, хорошо реагируют на требования Euro NCAP, которые вступили в силу в начале этого года, и 8 из одиннадцати автомобилей получили пятизвездочный рейтинг.

Годами Euro NCAP обвиняли в повышении веса автомобилей. Считалось, что дополнительные средства безопасности означают дополнительную массу. На самом деле этого никогда не было, и увеличение веса транспортного средства, которое мы наблюдаем сегодня, безусловно, не связано с безопасностью – это зависит от того, что потребители отдают предпочтение большим транспортным средствам, а также к электрификации, когда используются все большие аккумуляторы. Но это тенденция не способствует ни безопасности, ни окружающей среде: большие, тяжелые автомобили, как правило, менее энергоэффективны, чем малые, легкие, и возникает беспокойство по безопасности, когда эти два типа транспортных средств сталкиваются или, что еще хуже, когда они сталкиваются с велосипедистами или пешеходами.

Результаты краш-тестов Euro NCAP в декабре 2023 года:

Volkswagen ID.7 - это среднеразмерный электрический семейный электрический четырехдверный автомобиль, похожий по размеру на Passat, который сейчас снят с производства. Он показал превосходную всестороннюю безопасность в случае аварии с высоким 95% баллом в защите взрослых и достигнув одного из лучших общих результатов года. Этот автомобиль также обеспечивает неплохую защиту другим, с кем он может столкнуться во время путешествия.

Немного меньше своего предшественника, BMW 5 серии уступает Volkswagen по показателям безопасности, хотя не настолько хорошо защитил тазовые и бедренные кости во время теста на лобовое столкновение. Оба немецких авто получили пятизвездочную оценку.

Mercedes-EQ EQE - это мощный электрический внедорожник с соответствующей ценой, который в целом демонстрирует очень хорошие характеристики, особенно благодаря вспомогательным технологиям безопасности. Автомобиль подвела недостаточная прочность центральной системы подушек безопасности автомобиля, которая показала потенциальную травму головы для пассажиров спереди. Он тоже получает пятизвездочный рейтинг.

Первым китайским автомобилем в декабрьской линейке Euro NCAP является BYD TANG, который присоединяется к трем другим автомобилям BYD как пятизвездочный. BYD является одним из крупнейших в мире производителей аккумуляторов в течение многих лет и производителем электромобилей в Китае в течение почти десяти лет, поэтому, несмотря на то, что компания является новой для Европы, компания имеет большой производственный опыт, из которого другие производители автомобилей могут поучиться. BYD подтверждает свою безопасность, получив хорошую общую оценку и пять звезд.

В этой серии краш-тестов Euro NCAP протестировала небольшой внедорожник от BYD, SEAL-U, который также показал хорошие результаты, получив полное количество баллов. Все еще тяжелый – более двух тонн, автомобиль меньше большинства других внедорожников, протестированных на этот раз.

Вместе с BYD SEAL, корейский Kia EV9 является претендентом на звание "Автомобиль года 2024". Это первый трехрядный электромобиль Kia, поэтому он очень большой. Автомобиль оснащен набором средств безопасности для детей и имеет хорошие динамические характеристики, получив комфортную пятизвездочную оценку.

XPENG G9 является вторым китайским автомобилем бренда XPENG, который проверил Euro NCAP. Он получил двойную пятизвездочную оценку, поскольку прошел одновременное тестирование на безопасность и Green NCAP. Во время тестирования на безопасность внедорожник G9 в целом показал хорошие результаты, за исключением небольшого женского манекена водителя, который "приподнимался" во время теста. Это позволило тазу манекена проскользнуть под поясную часть пояса, что свидетельствует о более высоком риске травмы живота. Защита головы пешехода была не такой хорошей, как у многих других автомобилей, протестированных в этом выпуске. Несмотря на это, G9 соответствовал требованиям для получения пяти звезд Euro NCAP и сегодня также получил пятизвездочный рейтинг от Green NCAP.

Smart №3 также производится в Китае компанией Geely, и это второй электрический внедорожник компании. Он больше предыдущих транспортных средств, изготовленные компанией Smart. У машины все еще существуют определенные проблемы, связанные с недостаточной эффективностью защиты сбоку, и манекен пассажиров на переднем сиденье контактирует во время тестирования. Автомобиль не оборудован системой обнаружения присутствия ребенка. Однако транспортному средству все еще удается достичь безопасной оценки в пять звезд.

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Вьетнамский стартап по производству электромобилей VinFast недавно выпустил свою первую модель в Европе - двухрядный пятиместный внедорожник VF8, который стал первым VinFast, когда-либо протестирован Euro NCAP. Автомобиль получил четыре звезды из-за недостаточной надежности системы безопасности, но в остальном защита детей и уязвимых пользователей оказалась хорошей.

Маленький внедорожник Honda ZR-V является единственным автомобилем в этом выпуске, который предлагает чистую гибридную силовую установку, и со своим снаряженным весом 1,6 тонны является самым легким автомобилем среди оцениваемых автомобилей,. Его производительность как в испытаниях на столкновение, так и в тестах на активную безопасность была чуть ниже пятизвездочного порога, что привело к четырехзвездочному рейтингу для ZR-V.

Последним местом и настоящим разочарованием в этом выпуске стал Hyundai KONA, который получил четыре звезды, хотя на самом деле ему едва повезло избежать трех звезд. Этот результат связан с нестандартными результатами тестирования, особенно по помощи водителю и предотвращения аварий. Hyundai сделал автомобиль больше, чтобы конкурировать в своем классе, но компания не должна считать, что ее клиенты довольны уровнем безопасности, который отстает от конкурентов.