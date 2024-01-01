Заряджена Toyota коштує дорожче, ніж Porsche 911

Як зазначає Carscoops, Toyota оприлюднила ціни на GR Supra A90 Final Edition на деяких європейських ринках. Фінальна версія моделі стала найдорожчою в лінійці Toyota. Вартість автівки в Німеччині становить 142 800 євро, а у Франції – від 144 000 євро.

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Для порівняння, це на 14 100 євро більше, ніж базовий Porsche 911 Carrera, і на 1 100 євро більше, ніж новий 911 Carrera Turbo. GR Supra A90 Final Edition пропонується виключно в чорному кольорі та відрізняється унікальним оснащена.

Зміни включають аеродинамічний обвіс з унікальним капотом з вентиляційними отворами, спліттером й додатковий вуглецевим спойлером. Також модель отримала титановий вихлоп Akrapovic із подвійними трубами. Фінальне видання Supra їздить на 19-дюймових передніх і 20-дюймових задніх колесах з дисками Titanium Black. Загальний вигляд доповнюють червоні гальмівні супорти.

Інженери також встановили регульовану підвіску KW, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості, оновлені гальма від Brembo та змінили розвал. В салоні стандартні крісла були замінені на ківшеподібні сидіння Recaro зі спинками з вуглецевого волокна та червоною алькантарою.

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3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун BMW з турбонаддувом модернізували. Він видає 435 к.с. й 570 Нм крутного моменту, що на 95 к.с. більше порівняно зі стандартним силовим агрегатом. Потужність передається виключно на задні колеса через шестиступінчасту механічну коробку передач.