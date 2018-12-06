Нове покоління гарячого хетчбека стало не лише потужнішим і швидшим, а й практичнішим.

Ford Focus ST знайшов чимало покупців у Європі, і навіть у США, де не надто цінують компактні хетчбеки. Зараз “Блакитний овал” працює над новою моделлю ST і у мережу просочилось кілька фотографій машини.

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Зовні Focus ST злегка відрізняється від приспортивленої версії моделі ST Line. Подібний, але інакший обвіс по периметру, ґрати радіатора з іншим візерунком сітки, великі легкосплавні диски зі спортивною гумою, а за ними – високопродуктивна гальмівна система з червоними супортами.

Focus ST також отримав глянсовий чорний спойлер і розфарбований дифузор заднього бампера. Ззаду помітна нова схема вихлопу з подвійними патрубками.

Внутрішні зміни ледь помітні. У центрі уваги спортивні сидіння Recaro. Також у салоні Ford Focus ST можна помітити карбоновий декор, металеві акценти та шкіряне кермо з контрастним білим швом.

Продуктивність Focus ST забезпечуватиме новий 2,3-літровий чотирициліндровий двигун Ford EcoBoost. Такий двигун у европейській версії Mustang видає 286 к.с. потужності і 440 Нм крутного моменту, однак його точні специфікації для нового Focus ST поки невідомі.

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