Ford планує розробку чотиримісного седана Mustang

Очільник Ford Джеймс Фарлі, в інтерв’ю Autocar заявив, Mustang є лідером на ринку купе у світі, проте, через це, створювати нові похідні генерації культової моделі. За словами Фарлі, ці нові моделі мають мати продуктивність і ДНК оригінального Mustang.

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«Ми ніколи не створимо Mustang, який не є Mustang. Наприклад, ніколи не знайдеться місця для маленького дворядного позашляховика Ford із наклеєним на нього значком Mustang. Але чи могли б ми створити інший тип кузова Mustang – чотиридверний чи будь-який інший? Я вважаю, що ми могли б, якщо ці моделі мають усі характеристики та атмосферу оригіналу» - сказав головний директор Ford.

Автовиробник й надалі інвестуватиме у версії Mustang, які будуть доступні широкому загалу покупців, проте також розвиватиме високопродуктивні моделі. Ця концепція нагадує купе 911 від Porsche, з його спеціальними версіями GT2 RS та GT3 RS.

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Очільник Ford вважає, що один зі способів знизити витрати під час розробки доступної версій, це зменшення її ваги. Він підтвердив, що робота в цій галузі вже ведеться. Торік компанія представила високопродуктивний Mustang GTD. Ця версія є найшвидшою за всю історію моделі й орієнтована на трек. Фарлі назвав цей спорткар “першим в лінійці майбутнього” й додав, що компанія не зупиниться на досягнутому.

Ford Mustang GTD

Гарною новиною для прихильників Mustang стане той факт, що автовиробник збереже й продовжить виробництво V8. Дослівно Фарлі підтвердив це словами «Mustang буде з V8 доки Бог і політики дозволять нам». Очільник Ford пообіцяв, що віддано буде боротися, аби зберегти ці культові двигуни та механічні коробки передач, які часто пропонуються з ними.

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Однак, не виключено, що майбутні моделі будуть гібридами. «Ми проводили тестування, і ми дійсно віримо, що часткові електричні трансмісії добре підходять для продуктивних водіїв. Однак, я можу пообіцяти, що ми ніколи не створимо повністю електричний Mustang» - додав Фарлі, ймовірно, не рахуючи електричного позашляховика Mustang Mach-E.