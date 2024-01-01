Ford планирует разработку четырехместного седана Mustang

Глава Ford Джеймс Фарли, в интервью Autocar заявил, Mustang является лидером на рынке купе в мире, однако, из-за этого, создавать новые производные генерации культовой модели. По словам Фарли, эти новые модели должны обладать производительностью и ДНК оригинального Mustang.

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"Мы никогда не создадим Mustang, который не является Mustang. Например, никогда не найдется места для маленького двухрядного внедорожника Ford с наклеенным на него значком Mustang. Но могли бы мы создать другой тип кузова Mustang – четырехдверный или любой другой? Я считаю, что мы могли бы, если эти модели имеют все характеристики и атмосферу оригинала" - сказал главный директор Ford.

Автопроизводитель и в дальнейшем будет инвестировать в версии Mustang, которые будут доступны широкой общественности покупателей, однако также развивать высокопроизводительные модели. Эта концепция напоминает купе 911 от Porsche, с его специальными версиями GT2 RS и GT3 RS.

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Глава Ford считает, что один из способов снизить расходы при разработке доступной версии, это уменьшение ее веса. Он подтвердил, что работа в этой области уже ведется. В прошлом году компания представила высокопроизводительный Mustang GTD. Эта версия является самой быстрой за всю историю модели и ориентирована на трек. Фарли назвал этот спорткар "первым в линейке будущего" и добавил, что компания не остановится на достигнутом.

Ford Mustang GTD

Хорошей новостью для поклонников Mustang станет тот факт, что автопроизводитель сохранит и продолжит производство V8. Дословно Фарли подтвердил это словами "Mustang будет с V8 пока Бог и политики позволят нам". Глава Ford пообещал, что преданно будет бороться, чтобы сохранить эти культовые двигатели и механические коробки передач, которые часто предлагаются с ними.

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Однако, не исключено, что будущие модели будут гибридами. "Мы проводили тестирование, и мы действительно верим, что частичные электрические трансмиссии хорошо подходят для производительных водителей. Однако, я могу пообещать, что мы никогда не создадим полностью электрический Mustang" - добавил Фарли, вероятно, не считая электрического внедорожника Mustang Mach-E.