Довгоочікувану новинку компанія представила 10 квітня у кількох модифікаціях одразу, та серед них не було хетчбека у базовій комплектації. Тепер можемо побачити і його.

У базовому виконанні новий Ford Focus виглядає не гірше за Vignale. Та й оснащення у найдешевшого Фокуса цілком прийнятне.

На офіційній презентації нового покоління популярної моделі були представлені Focus ST-Line, Focus Vignale, Focus Active і Focus Titanium, а на додачу ще й седан Focus для Китаю. Гарні хетчбеки, універсали та седани на будь-який смак. Та бракувало простої і доступної версії. Тепер є й вона.

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Базовий Ford Focus має передній бампер, подібний до того, що встановлюється на універсал Titanium. У ньому менше “спорту”, ніж в ST-Line та менше комфорту, ніж у Vignale, зате й цінник значно приємніший, ніж у дорожчих версій.

Так на німецькому сайті базовий Ford Focus в комплектації Trend оцінений у 18 700 євро. Є ще три рівня оснащення: Cool & Connect, Titanium та ST-Line. Останні два коштують однаково – 25 200 євро. Покупці версії Trend будуть позбавлені легкосплавних дисків та протитуманних ліхтарів, а вибір кольору обмежений.

Салон автомобіля також значно простіший. Замість восьмидюймового сенсорного монітору мультимедійної системи тут використовується менший дисплей, простіша сидінь обивка та внутрішніх панелей. Базове оснащення також включає кондиціонер, систему утримання рядності руху, мультмедійну систему з Bluetooth та світлодіодні денні ходові фари. За доплату можна отримати легкосплавні диски (750 євро), підігрів сидінь (300 євро) електрорегулювання для крісел (500 євро).

Фото: Ford Focus 2019 модельного року у комплектації Trend / Ford

Під капотом Ford Focus Trend – бензиновий EcoBoost 1.0, котрий працює у парі з шестиступеневою механічною коробкою передач, та продукує 85 кінських сил.

Новий Ford Focus знайде своїх перших покупців наприкінці цього року, однак до наших клієнтів модель четвертого покоління дійде, імовірніше, на початку наступного.



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