Один з світових бестселлерів Тойоти засвітився на сторінках японського автомобільного журналу. Зображення одразу поширилось інтернетом.

Днями японський журнал Best Car опублікував фотографії Toyota Corolla Axio – саме так називаєтсья седан на батьківщині. В Україні ж він відомий як Corolla.

Нещодавно компанія представила хетчбек Corolla для ринку Північної Америки. До седану він має опосередковане відношення, цей хетч в нас знають як Auris. Однак у хетчбека для США та нового седана виявилось більше спільного, ніж раніше. Так, оформлення передньої частини Corolla майже ідентичне для обох моделей.



Фото: хетчбек Toyota Corolla для ринку США / Toyota

А от дизайн задньої оптики нового седана Corolla більш подібний до останнього покоління Camry у той час як решта форм задньої частини нагадують майбутній Lexus ES.



Фото: Lexus ES 2019 модельного року (імовірно) / bestcarweb.jp

Технічної інформації про новий седан поки що небагато. Відомо, що модель спроектована на фірмовій платформі TNGA, котру ділитиме з Prius, кросовером C-HR і Camry. Довжина Corolla становить 4500 мм при відстані між осями у 2640 мм. Японська Corolla Axio оснащуватиметься виключно гібридною силовою установкою, що складається з 1,5-літрового бензинового двигуна на 75 к.с. та електричного агрегата ще на 63 “сили”.



Фото: Неофіційне зображення Toyota Corolla 2020 / Motor1



До речі, місяць тому дизайнери видання Motor1 створили рендер майбутньої Королли і, схоже, були дуже близькі у своєму баченні до справжньої моделі.

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