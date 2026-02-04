Де відтепер фури з "кенгурятниками" стали незаконними

Патрульні поки відстежують і попереджають. Жодного штрафу ще не виписали. Але все це попереду, оскільки вже запущено алгоритм боротьби з доповненням в конструкції вантажівок.

Як повідомляє truckstar.nl, поліцейські виносять попередження водіям транспортних засобів, незалежно від місця їх реєстрації. Це можуть бути вантажівки згаданої вище розмірної групи (понад 3,5 т) як країн Євросоюзу, так і поза його межами – норма для всіх однакова.

Ухвала суду – має виконуватися

Все почалося з того, що поліція повинна тепер реагувати на рішення Апеляційного суду про те, що "системи фронтального захисту на транспортних засобах вагою понад 3500 кілограмів не дозволені згідно з Правилами транспортних засобів".

У консультації з Державною прокуратурою було прийнято рішення про забезпечення виконання цього рішення.

Алгоритм реагування запущено

Все йде до того, що водіїв (перевізників) важких вантажівок з дугами захисту почнуть штрафувати. Щоправда, не зараз і не завтра. Це – в перспективі.

Для запровадження фінансової санкції зроблено перехідний період. Алгоритм розділено на кілька етапів.

До Дня сміху час є

До 1 квітня 2026 року перше виявлення призведе до зареєстрованого попередження. Просто попередили і записали в базу даних про усний вплив.

Законодавчо це – вже зміна конструкції автомобіля і таке доповнення веде до штрафних санкцій. Фото: Андре Шоутен

Повторне виявлення до 1 квітня 2026 року може призвести до штрафу. В цьому випадку транспортний засіб буде затримано до зняття захисної дуги.

Коли настане "час розплати"

Після 1 квітня 2026 року виявлення дуг захисту призведе до негайного штрафу та затримання.

Різного роду щитки також враховуються при розрахунку максимальної довжини транспортного засобу.

На дорозі "своїх" і "чужих" машин не буде

Цей захід також застосовуватиметься до іноземних транспортних засобів, що їздять у Нідерландах, незалежно від (європейських) дозволів.

Оскільки вони вкрай небезпечні

Сучасні норми безпеки в багатьох країнах (зокрема в ЄС та Україні) обмежують використання жорстких металевих "кенгурятників", оскільки вони вкрай небезпечні для пішоходів при зіткненні.