GAC Hytec SSR встановив рекорд Гіннеса зі швидкістю 213,5 км/год в дрифті

Світовий рекорд був сертифікований у категорії “Найшвидший дрифт електромобіля” Книги рекордів Гіннеса. Для його фіксації автомобіль мав зберігати кут ковзання не менше 30 градусів і перевищувати швидкість 207 км/год протягом щонайменше 50 метрів. Hytec SSR перевершив ці вимоги, зафіксувавши офіційний результат 213,5 км/год.

Рекордний дрифт виконав професійний пілот Є Чжичен, який зазначив, що спроба вимагала ідеальної синхронізації між системами керування автомобіля та діями водія. За словами представників GAC Aion, спробу зняли під час спеціальної тестової сесії. Відео буде представлено в короткометражному фільмі, присвяченому 15-м Національним іграм Китаю. Голова GAC Group Фен Сін’я назвав це досягнення “віхою для китайської високопродуктивної електромобільної інженерії”.

Hytec SSR був представлений наприкінці 2022 року як перший серійний електричний суперкар GAC під суббрендом Hyper, який у 2024 році отримав нове ім’я — Hyptec. Модель доступна у трьох версіях — Standard, Ultimate і Track, за ціною від 1,286 до 1,686 мільйона юанів (приблизно 176 000–231 000 доларів).

Суперкар оснащений тримоторною системою з переднім синхронним двигуном з постійними магнітами (пікова потужність 320 кВт) та двома задніми агрегатами (на 260 і 320 кВт). Сумарна пікова потужність перевищує 900 кВт (1223 к.с.), що дозволяє SSR розганятися до 100 км/год за 1,9 секунди та розвивати максимальну швидкість 251 км/год. Сила прискорення робить модель одною з найшвидших серійних електромобілів сучасності.

До слова, загальний світовий рекорд швидкості дрифту належить японському пілоту Масато Кавабаті, який у 2016 році встановив його за кермом Nissan GT-R R35, досягнувши вражаючих 304,96 км/год. Попри це, Hytec SSR став першим електромобілем, який увійшов до цієї елітної категорії рекордсменів, підтвердивши потенціал електротяги навіть у світі високошвидкісного дрифту.